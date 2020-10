Einkaufen und bares Geld sparen: kika und Leiner starten neue Kundenclubs mit vielen Vorteilen

Bei jedem Einkauf Bonuspunkte sammeln und damit bares Geld sparen

Exklusive Sonderangebote, Geschenke und Gutscheine nur für Mitglieder

Kostenfreie Zusatzleistungen wie Transporter und Nähservice sowie 100-Tage Rückgaberecht

Ab sofort können kika und Leiner-Kunden noch mehr Vorteile genießen: Mit den neuen Kundenkarten der Einrichtungshäuser sparen Clubmitglieder bares Geld, genießen exklusive Angebote und Rabatte und können eine Vielzahl an Zusatzleistungen kostenlos nutzen. Der kika Fanclub und der Leiner Wohntraum-Club ersetzen die bestehenden Treueprogramme und machen den Einkauf in einem der 42 Möbelhäuser in ganz Österreich noch attraktiver. „Bei der Entwicklung der neuen Kundenclubs haben wir uns ganz genau angesehen, welche Vorteile bei unseren Stammkunden besonders gut ankommen und welche Zusatzservices sie sich wünschen. Darauf basierend haben wir zwei Treueprogramme konzipiert, die wirklich Mehrwert schaffen“, so Bettina Schuckert, Marketingleiterin bei kika/Leiner, die mit ihrem Team für die Entwicklung verantwortlich war. Zentrales Element der neuen Kundenclubs ist das Bonuspunktesystem: Jeder Einkauf – auch im Onlineshop – rechnet sich im wahrsten Sinne des Wortes sofort, denn gesammelte Punkte können schon beim nächsten Einkauf in bares Geld verwandelt werden. Die Anmeldung zu den Kundenclubs ist kostenlos und sowohl online als auch in jeder Filiale des österreichischen Möbelhändlers möglich.

Zeit für etwas Neues: Der kika Fanclub auf einen Blick:

Mit Fanpunkten jederzeit bares Geld sparen : 2 Euro = 1 Fanpunkt – zudem gibt es immer wieder Aktionen, um Mehrfachpunkte zu sammeln

: 2 Euro = 1 Fanpunkt – zudem gibt es immer wieder Aktionen, um Mehrfachpunkte zu sammeln Exklusive Sonderpreise : kika Fans holen sich Ihre Lieblingsartikel zum exklusiven Sonderpreis

: kika Fans holen sich Ihre Lieblingsartikel zum exklusiven Sonderpreis Monatliches Gewinnspiel: Clubmitglieder, die im Aktionsraum Fanpunkte einlösen, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil und haben die Chance 5 x 100.000 Fanpunkte zu gewinnen

Clubmitglieder, die im Aktionsraum Fanpunkte einlösen, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil und haben die Chance 5 x 100.000 Fanpunkte zu gewinnen Das Service-Plus: Gratis Transporter für ein Wochenende und kostenloses Vorhang-Nähservice

Gratis Transporter für ein Wochenende und kostenloses Vorhang-Nähservice Exklusive Gutscheine und kleine Geschenke zum Geburtstag oder speziellen Aktionen

zum Geburtstag oder speziellen Aktionen Rückgabe-Service: 100-Tage Rückgaberecht, auch ohne Originalrechnung

Der neue Leiner Wohntraum-Club mit noch mehr exklusiven Vorteilen:

Leiner-Münzen sammeln und bares Geld sparen : 2 Euro = 1 Leiner-Münze, diese kann bereits beim nächsten Einkauf direkt als Rabatt eingelöst werden

: 2 Euro = 1 Leiner-Münze, diese kann bereits beim nächsten Einkauf direkt als Rabatt eingelöst werden Wohnträume gewinnen: Unter allen Leiner Wohntraum-Clubmitgliedern, die im Aktionsraum Bonuspunkte einlösen, werden attraktive Einkaufsgutscheine verlost

Unter allen Leiner Wohntraum-Clubmitgliedern, die im Aktionsraum Bonuspunkte einlösen, werden attraktive Einkaufsgutscheine verlost Das Service-Plus: Kostenloser Transporter für ein Wochenende und gratis Vorhang-Nähservice für alle Clubmitglieder

Kostenloser Transporter für ein Wochenende und gratis Vorhang-Nähservice für alle Clubmitglieder Stammkunden kaufen günstiger: Exklusive Rabatte und Sonderpreise auf ausgewählte Artikel

Exklusive Rabatte und Sonderpreise auf ausgewählte Artikel Exklusive Gutscheine und kleine Geschenke zum Geburtstag oder speziellen Aktionen

zum Geburtstag oder speziellen Aktionen Rückgabe-Service: 100-Tage Rückgaberecht, auch ohne Originalrechnung

Hier wird Treue belohnt – im Einrichtungshaus und auch online

Sämtliche Vorteile gelten beim Einkauf in einem der 26 kika- bzw. 16-Leiner-Einrichtungshäuser wie auch den zugehörigen Onlineshops kika.at bzw. leiner.at.* „Wir haben die Vorteilsprogramme so gestaltet, dass Kunden vielfältige Möglichkeiten haben, bei ihrem Einkauf zu sparen. Mit den kika Fanpunkten und den Leiner-Münzen entscheiden Clubmitglieder individuell, wann sie Rabatte einlösen möchten“, erklärt Schuckert. Reinhold Gütebier, CEO von kika/Leiner ergänzt: „Ein Großteil unserer Kunden sind Stammkunden. Das ist eine hohe Auszeichnung, auf die wir sehr stolz sind. Mit den neuen Vorteilen der Kundenclubs wollen wir unseren treuen Kunden etwas zurückgeben und DANKE sagen.“

Weitere Informationen zu den neuen Kundenprogrammen finden Sie hier: www.kika.at/fanclub bzw. www.leiner.at/wohntraum-club

* Es handelt sich um zwei eigenständige Kundenclubs: kika Fanpunkte können nicht bei Leiner und Leiner-Münzen nicht bei kika gesammelt oder eingelöst werden.

