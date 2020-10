Deutschsprachige Free-TV-Premiere: Oskar-gekröntes Biopic „Bohemian Rhapsody“ am 4. Oktober in ORF 1

Rami Malek in der Rolle der Queen-Ikone Freddie Mercury

Wien (OTS) - „Queen“ is back! Oscar-gekrönt schlüpft Rami Malek in die Rolle des unvergesslichen Rock-Stars Freddie Mercury. Als exzentrischer Frontman stellt er in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere von „Bohemian Rhapsody“ am Sonntag, dem 4. Oktober 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 auf dem Weg zum unerwarteten Weltruhm die Freundschaft zu den Mitgliedern der legendären Band auf die Probe. Für Schnitt, Tonschnitt und -mischung wurde das imposante Biopic von den Regisseuren Bryan Singer und Dexter Fletcher mit drei weiteren Oscars ausgezeichnet und in den Kategorien „Bester Film – Drama“ und „Bester Hauptdarsteller“ mit einem Golden Globe bedacht. In weiteren Rollen sind neben Malek u. a. Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Mike Myers, Aidan Gillen, Tom Hollander, Dermot Murphy, Max Bennett, Meneka Das und Ace Bhatti zu sehen. Das Drehbuch steuerte Anthony McCarten bei.

Mehr zum Inhalt:

London, 1970: Freddie Mercury (Rami Malek) springt bei der Band „Smile“ von Gitarrist Brian May (Gwilym Lee) und Schlagzeuger Roger Taylor (Ben Hardy) als Sänger ein. John Deacon (Joseph Mazzello) folgt ihm als neuer Bassist. Ein Jahr später gründen die vier die legendäre Band „Queen“. Mit ihrem einzigartigen Sound starten sie eine steile Karriere und werden mit dem Song „Bohemian Rhapsody“ in der Musikgeschichte unsterblich. Freddie als exaltiertem Frontman steigt der Erfolg jedoch zu Kopf, und so droht die Band zu zerbrechen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at