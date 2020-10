Vom Österreichischen Familienunternehmen zum Hype der Hollywood Stars

Diane Kruger und Kim Cattrall sind verrückt nach dem nachhaltigen Merino Sneaker von Giesswein

Brixlegg in Tirol (OTS) - Diane Kruger trägt sie beim Home-Workout und Kim Cattrall beim Spazieren im Park - die Merino Runners von Giesswein. Die Sneaker aus Merinowolle des Österreichischen Familienunternehmens haben sich zum echten Hype der Hollywood-Stilikonen entwickelt. Kein Wunder – denn die Merino Runners sind extrem bequem, leicht und werden noch dazu nachhaltig produziert.

GIESSWEIN Merino Runners statt High-Heels

Bisher mussten sich die Stars entscheiden – Style, Komfort oder doch lieber Funktionalität? Dank dem GIESSWEIN Merino Runner stellt sich diese Frage nicht mehr. Sein geringes Gewicht, das atmungsaktive, natürliche Material und die stabile EVA-Sohle machen aus dem Merino Runner einen modernen Sneaker mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Die einzigartige GIESSWEIN 3D Stricktechnologie verwandelt die Merinowolle in einen leichten, robusten Stretch-Stoff, der sich nach allen Seiten dehnt und sich jedem Fuß anpasst wie eine zweite Haut. Schwitzende, übel riechende Füße gehören der Vergangenheit an - Dank der Merinowolle ist der Merino Runner auch problemlos ohne Socken tragbar. Also nicht verwunderlich, dass die Schuhe zu dem Lieblingsmodell der Stars wurden.

Merinowolle - ein Multitalent

Kuschelig weich…das kommt einen wahrscheinlich als erstes in den Sinn wenn man an Merinowolle denkt. Die Naturfaser hat aber noch viel mehr zu bieten: Die natürlichen Luftkammern in der Merinowolle sorgen für eine ideale Temperaturregulierung – damit bleiben die Füße im Sommer angenehm kühl und im Winter wohlig warm.

Schwitzende Füße? Nicht in den Merino Runners. Wolle kann bis zu 33 % ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen und anschließend nach außen abtransportieren. Außerdem können sich Bakterien dank der besonderen Faserstruktur und des Selbstreinigungseffektes der Merinowolle nicht festsetzen – so entsteht auch nach längerem Tragen kein unangenehmer Geruch. Sind die Schuhe nach längerem Tragen doch schmutzig geworden, können sie einfach in der Waschmaschine gewaschen werden.

Wer ist GIESSWEIN?

Über 1.000.000 verkaufte Wollschuhe in 2019, 65 Jahre Know-how und 10.000 weltweite Top-Kundenbewertungen bestätigen: GIESSWEIN ist Europas größter Wollschuhproduzent und Vorreiter der Merino-Schuh-Innovation. Auch im Bereich Nachhaltigkeit zählt GIESSWEIN zu den Pionieren: Bereits seit 1974 werden 100% der Stoffabfälle recycelt und in neue Produkte verwandelt. 1997 führte GIESSWEIN die erste Wasseraufbereitungsanlage Österreichs ein. Somit können 90% des Wassers wiederverwendet und wertvolle Ressourcen geschont werden.

