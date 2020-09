Schäden in Millionenhöhe – Wetterextreme fordern die österreichische Landwirtschaft

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 10. Oktober 2020 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Rund 120 Millionen Euro Schaden in der Landwirtschaft – verursacht durch Frost, Hagel, Sturm, Überschwemmungen und Dürre, das ist die Gesamtbilanz des heurigen Jahres. Betroffen davon waren weite Teile Österreichs. Nach Spätfrost im Frühjahr kam eine lange Trockenheit und anschließend Starkregen mit Hagel in den Sommermonaten. Beim Lokalaugenschein in Spitz an der Donau in Niederösterreich, erzählt ein Winzer von den Mengenverlusten beim Wein, für die auch in dieser Region der Hagel gesorgt hat.

Der Klimawandel ist ein Faktum, so Experten. Ein Risikomanagement für Landwirte, also eine Absicherung, wird immer wichtiger - ebenso wie Maßnahmen. Bodenschutz zum Beispiel und regionaler Einkauf im Sinne des Klimaschutzes - eine Reportage aus Niederösterreich und Wien.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 10. Oktober:

*Land und Leute Favorit.

Bei der alljährlichen Wahl des Publikumslieblings geht zum Auftakt ein Taubenzüchter aus dem Burgenland ins Rennen – zusammen mit innovativen Schafbauern aus Osttirol, die sich auf Produkte aus Heumilch spezialisiert haben.

*Rund und köstlich.

In der Serie „Schmankerlgeschichten“ widmen wir uns den traditionellen Tiroler Knödeln. In der Suppe, mit Sauerkraut, mit Rübenkraut, abgeröstet oder abgesäuert, es gibt viele Variationen, wie man Tiroler Knödel essen kann – eine Reportage aus Osttirol.

*Weichkäse auf der Spur.

30 Millionen Liter Milch fließen bei der Ennstal Milch in die Weichkäseproduktion. Vom klassischen Camembert, über Edelweichkäse mit Rotkultur bis zum würzigen Blauschimmel – das Land und Leute Team gibt einen Einblick, was Weichkäse ausmacht.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572