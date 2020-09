Sima/Franz: Top-moderner Mistplatz in Favoriten eröffnet

Kundenfreundliche Entsorgung zum Null-Tarif - Gründach und PV-Anlagen am Dach

Wien (OTS) - Die Modernisierung der Wiener Mistplätze schreitet weiter voran. Ab morgen steht der neu fertiggestellte Mistplatz im Sonnwendviertel in der Eva-Zilcher-Gasse zur Verfügung. „Der neue top-moderne Mistplatz gleich neben dem Helmut-Zilk-Park spielt alle Stückerln und macht die Entsorgung des Abfalls sowie die Abgabe von Altwaren noch bequemer. Eine Grünfassade und PV-Anlagen am Dach machen den neuen Mistplatz zu einem echten Öko-Vorzeigeprojekt“, so Umweltstadträtin Ulli Sima bei der heutigen Eröffnung. Erfreulich ist, dass künftig die MA 48 als auch die Wiener Stadtgärtner den neuen Standort für ihre Tätigkeiten nützen, die Stadtgärtner versorgen 11 Parkanlagen und fast 4000 Bäume der Umgebung vom neuen Stützpunkt aus.

Auch Bezirksvorsteher Marcus Franz ist begeistert vom neuen Mistplatz in seinem Bezirk: „Die Anlage verfügt über stufenlose Mulden und ermöglicht so rasches und bequemes Ausladen selbst bei sperrigen Entsorgungs-Stücken. Das kommt vor allem Älteren, Gebrechlichen und weniger kräftigen Menschen zugute. Sie können jetzt selbständig – ohne fremde Hilfe dafür in Anspruch zu nehmen – auch größere Teile entsorgen. Dass beim Betriebsgebäude auch eine Grünfassade und Solarenergie mit eingeplant wurden, ist für Favoriten nur logisch – immerhin ist der Zehnte der heimliche Öko-Pionierbezirk, wo es das größte Sonnenkraftwerk Wiens gibt. Und wo auch das Fassadenbegrünungsprojekt 50 Grüne Häuser, das derzeit wienweit ausgerollt wird, als Pilotversuch gestartet wurde.“

Geöffnet ist die neue Serviceeinrichtung werktags von Montag bis Samstag, jeweils von 7 bis 18 Uhr. Mit dem neu geschaffenen Umsteigeknoten Absberggasse ist er auch öffentlich bestens angebunden.

Praktische 48er-Tasche gratis für die ersten 1.000 BesucherInnen

Mit einem Gutschein, der an alle Haushalte im Einzugsgebiet (3., 4., 5., 10., 11. Bez.) verteilt wurde, erhalten die ersten 1.000 Besucherinnen und Besucher des Mistplatzes eine original 48er-Tasche. Diese robuste, jahrelang wiederverwendbare Tasche ermöglicht die einfache Sammlung von Altstoffen auch bei beengten Platzverhältnissen in der Wohnung. Sie kann natürlich auch zum Einkaufen verwendet werden und ersetzt damit Einwegtaschen – ein nützlicher Beitrag zur Abfallvermeidung. Zur Auswahl stehen Taschen mit drei unterschiedlichen Designs.

Ökologischer Bau mit Grünfassade und Photovoltaik am Dach

Der neue Mistplatz - gleich neben dem Helmut-Zilk-Park – erfüllt natürlich auch ökologische Kriterien. Der Bau des Mistplatzes erfolgte nach den strengen ÖkoKauf Kriterien der Stadt Wien. Das Betriebsgebäude wurde in einer Holz-Riegelbauweise errichtet und hat auch eine begrünte Fassade. Am Dach des Betriebsgebäudes befindet sich eine Photovoltaikanlage, die auf einer Fläche von 52 m² jährlich bis zu 8.600 kWh Strom erzeugen kann. Dieser wird für den Eigenbedarf genutzt bzw. ins Wiener Stromnetz eingespeist.

Kundenfreundliche Entsorgungsmöglichkeiten

Durch tiefer gelegene Mulden müssen die Abfälle auf den neuen Mistplätzen bei der Entsorgung nicht mehr hochgehoben werden. Das Einwerfen von Altstoffen, Sperrmüll, Grünschnitt und Hartkunststoffen ist auf dem neuen Platz daher deutlich angenehmer. Der innerbetriebliche Verkehr – d.h. der Abtransport der mit Abfällen gefüllten Mulden – erfolgt getrennt vom KundInnenbereich auf einer tieferliegenden Ebene. Durch diese bauliche Trennung wird einerseits die Sicherheit am Platz erhöht, andererseits eine gegenseitige Störung der Bereiche vermieden.

Nicht zu übersehen ist der neue Mistplatz dank des Müllgreifers über der Einfahrt. Derartige Greifer werden normalerweise in Müllverbrennungsanlagen verwendet, um Restmüll zu vermischen und vom Bunker in den Heizkessel zu transportieren. Der Greifer dient hier jedoch als auffallende Landmark.

Der neue Mistplatz Favoriten verfügt auch über eine barrierefreie WC-Anlage und selbstverständlich über eine Fundbox sowie eine 48er-Tandler-Box zur Abgabe von schönen, gebrauchsfähigen Altwaren. Gegen Bezahlung können Übermengen an Restmüll abgegeben werden.

Der neue Standort in der Eva-Zilcher-Gasse dient zusätzlich auch als Winterdienstplatz und Stützpunkt für die 48er und auch für die Wiener Stadtgärten (MA 42). Die Stadtgärtner versorgen von hier aus künftig 163 000 m2 Grünfläche und 11 Parkanlagen, etwa den gleich angrenzenden Helmut-Zilk-Park oder den Alfred-Böhm-Park, sowie 3700 Bäume in der Umgebung.

Vorteile des neuen Platzes:

mehr Komfort durch versenkte Mulden

erhöhte Sicherheit durch Trennung von KundInnen- und Betriebsbereich

eindeutige Beschilderung

Photovoltaik-Anlage (52 m², jährlich bis zu 8.600 kWh Strom)

Gute Erreichbarkeit

Funktionen des Standorts:

Mistplatz

Winterdienstplatz mit Salzsilo und Soleanlage

Stützpunkt für Straßenreinigung und Müllabfuhr

Stützpunkt für Wiener Stadtgärten

Zusatzausstattung:

48er-Tandlerbox zur Abgabe funktionstüchtiger Altwaren

Fundbox zur Abgabe gefundener Gegenstände

Umfunktionierte Telefonzelle zum Büchertausch

Barrierefreies KundInnen-WC

Müllgreifer als Landmark zur Kennzeichnung des Mistplatzes

Gratis:

0,5 m³ Kompost aus der Wiener Biotonne

3 Liter-WÖLI-Altspeiseölsammelbehälter

Batterie-Sammelbox

Verkauf:

Torffreie Erde „Guter Grund“ mit Kompost aus der Wiener Biotonne

(18l: 3 € und 40l: 5 €)

Laubsack (1 €)

Regentonne aus alten Abfallbehältern (10 €)

Vorsammeltasche zur getrennten Sammlung (2 €)

