100 Jahre Bundesverfassung: Künstlerische Installation am Heldenplatz

Nach den Jubiläumsschwerpunkten EU-Beitritt und Zweite Republik thematisiert Ausstellung 100 Jahre B-VG

Wien (PK) - Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der österreichischen Bundesverfassung widmet sich die frei zugängliche Ausstellung des Parlaments am Wiener Heldenplatz diesem Meilenstein der Republik. Das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) wurde am 1. Oktober 1920 von der Konstituierenden Nationalversammlung eingesetzt. Es wurde seither zwar oft verändert, aber seine wesentlichen Inhalte sind gleich geblieben. Damit zählt das B-VG zu den ältesten, in Geltung stehenden Verfassungen der Welt.

Die Gestaltung der Installation ist eingebettet in die Jubiläumsreihe "Fundamente - Meilensteine der Republik", die 2020 den Bogen vom EU-Beitritt Österreichs vor 25 Jahren über die Gründung der Zweiten Republik vor 75 Jahren bis hin zur Geburtsstunde der österreichischen Bundesverfassung vor nunmehr 100 Jahren spannt. Im Rahmen der Ausstellungsinhalte findet eine künstlerische Auseinandersetzung mit diesen Meilensteinen statt. Eine aus den Farben der Fahnen der EU-Länder abgeleitete, eigens gestaltete Flagge formt das durchgängige grafische Leitmotiv. Die Farben der Flaggen Österreichs und aller EU-Mitgliedsländer spiegeln sich auch in der Bespannung der Parlamentspavillons am Heldenplatz wider, die zusammen mit Auszügen aus der Bundesverfassung gestaltet ist.

Auf den Stelen der Ausstellung werden nunmehr zu "100 Jahre B-VG" unter anderem die Entstehung der Verfassung, aber auch die wichtigsten "Bausteine" der Verfassung beleuchtet. Von den Grundprinzipien - betreffend die Staats- und Regierungsform, den Aufbau des Staats und das Verhältnis des Staats zu den Menschen -spannt sich der Bogen über historische Entwicklungen hin zu einem Ausblick auf die Zukunft der Verfassung.

Darüber hinaus gibt eine Publikation, die ab Oktober auf der Parlamentswebsite zum Download zur Verfügung steht, Einblicke in die Ausstellungsinhalte zum B-VG. Zudem werden ab Oktober Führungen zu diesem Thema angeboten. (Schluss) mbu

HINWEIS: Fotos von der Ausstellung zu 100 Jahre B-VG finden Sie auf der Website des Parlaments.

---------------------------------------------------------------------

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl