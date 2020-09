Rotes Kreuz zum Tag der Stiftungen am 1. Oktober: Jetzt sozial investieren

„Aus Liebe zum Menschen Stiftung“ gibt Kindern Bildungschancen und unterstützt Menschen mit Demenz

Wien (OTS) - Das Rote Kreuz erklärte heute Jugendarbeitslosigkeit und Demenz zu zwei der zentralen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Um Betroffene mit langfristigen Projekten gezielt unterstützen zu können, gründete das Rote Kreuz vor rund zwei Jahren die Aus Liebe zum Menschen Stiftung. Durch die Unterstützung von Großspendern konnten bereits Feriencamps für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche sowie ein Pilotprojekt zur kognitiven Förderung von Menschen mit demenzieller Beeinträchtigung umgesetzt werden. Das Rote Kreuz sucht weitere Großspender, die in die Stiftung und damit in die Zukunft von Kindern und Jugendlichen sowie in mehr Unterstützung für Menschen mit Demenz investieren wollen.

„Bildung ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft. Vielen Jugendlichen bleibt dieser Weg für immer versperrt, weil sie ihren Abschluss und damit den Eintritt ins Arbeitsleben nicht schaffen. Hier braucht es dringend mehr Unterstützung“, sagt Generalsekretär Michael Opriesnig heute. Jedes Jahr sind in Österreich 10.000 Jugendliche frühe Bildungsabbrecher. Die Lernprogramme des Roten Kreuzes unterstützen Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Familien seit vielen Jahren, damit sie den Anschluss ans Bildungssystem nicht verlieren. So fördern Pädagoginnen, Pädagogen und Freiwillige bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche unter anderem in eigenen Lernhäusern, machen mehrmals die Woche gemeinsam Hausaufgaben, Lese- und Rechenübungen. Vielen Schülerinnen und Schülern gelingt durch diese Förderung der Wechsel auf eine höhere Schule.

Auch für die Förderung von Menschen mit Demenz fehlt in Österreich vielfach das Geld. Schon heute sind 130.000 Personen in Österreich betroffen, bis 2030 werden es mindestens 180.000 sein. Demenz ist nicht heilbar, der Verlauf kann durch gezielte Förderung in einem frühen Stadium jedoch verbessert werden. Daher startete das Rote Kreuz im Jänner 2018 ein Pilotprojekt zur kognitiven Förderung von Menschen mit demenzieller Beeinträchtigung in Kärnten, Niederösterreich und der Steiermark. Freiwillige des Roten Kreuzes trainieren bei Hausbesuchen mit Betroffenen das Gedächtnis mit einer eigens dafür entwickelten Software. Eine Fortführung des Projekts ist geplant.

Aufholbedarf in Österreich bei gemeinnützigen Stiftungen

Während in den USA, Deutschland und der Schweiz gemeinnützige Stiftungen längst etabliert sind, steckt Österreich hier noch in den Kinderschuhen. Daher fordert das Rote Kreuz verbesserte Rahmenbedingungen für gemeinnützige Stiftungen, etwa durch steuerliche Begünstigungen.

Fotos: Hier klicken.

Rückfragen & Kontakt:

Vera Mair, M.A.I.S.

Österreichisches Rotes Kreuz

Presse- und Medienservice

Tel.: +43/1/589 00-153

Mobil: +43/664 544 46 19

vera.mair @ roteskreuz.at