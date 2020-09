FSG/ÖGK-Huss: Spezialisierte Test-Ordinationen als Ergänzung der Corona-Testung in Hausarzt-Einzelordinationen

Testen im Bezirk zu wenige Ordinationen, sollen spezielle Infekt-Ordinationen eingerichtet werden

Wien (OTS) - Seitdem letzte Woche im Nationalrat beschlossen wurde, dass Corona-Tests auch in den niedergelassenen Arztpraxen durchgeführt werden sollten, mehren sich die kritischen Stimmen aus der Ärzteschaft. Es wird bezweifelt, ob die Testungen in den teils sehr kleinen Ordinationen qualitativ hochwertig und effizient umgesetzt werden können. Zuletzt kam die Kritik nicht nur aus Wien, sondern auch von Ärztekammer-Präsidentin Preiss in Kärnten.++++

Die Bedenken gehen hauptsächlich in die Richtung, dass infektiöse und nicht-infektiöse PatientInnen nicht gut zu trennen wären und dass die Schutzausrüstung für einzelne PatientInnen mit Corona-Verdacht an- und ausgezogen werden muss, was den Verbrauch an Schutzausrüstung unnötig erhöht. Außerdem erhöht sich die Gefahr, dass einzelne Ordinationen wegen Quarantäne geschlossen werden müssen, wenn Ordinations-Personal ungeschützt mit Corona-Verdachtsfällen in Kontakt gerät. Schließlich müsste für jede Ordination die Anbindung und Einmeldemöglichkeit in das offizielle bundesweite elektronische Meldesystem (EMS) gewährleistet werden und das Personal für das richtige Einmelden der Testergebnisse geschult werden. Das alles wird als wenig erfolgversprechend kritisiert.

ÖGK-Obmann Andreas Huss schlägt daher vor: „Um trotzdem die Beteiligung der niedergelassenen ÄrztInnen an einer guten und qualitativ hochwertigen Teststrategie zu gewährleisten, sollten in Bezirken, in denen aus den angeführten Gründen nicht genügend Arzt-Ordinationen an den Testungen teilnehmen können, spezielle Infekt-Ordinationen eingerichtet werden.“

Als Vorbild könnten die Infekt-Ordinationen in Vorarlberg dienen, die schon im Frühjahr 2020 in dieser Form organisiert waren. Auch in Salzburg wurden zwischen der regionalen Ärztekammer und der ÖGK schon solche Infekt-Ordinationen vereinbart.

