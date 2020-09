Grätzeltouren und Kaffeegutscheine am 1. Oktober 2020

Wien (OTS) - Die Fachgruppe der Kaffeehäuser und die Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Wien bieten am Tag des Kaffees kostenlose Führungen an. Es werden 18 interessante Bezirkstouren angeboten, die alle am 1. Oktober 2020 um 10:00 Uhr bzw. 14:30 Uhr in den Bezirken 1-9 stattfinden werden. Am Ende werden Gutscheine für einen späteren Kaffeehausbesuch ausgeteilt.

Die Anzahl der TeilnehmerInnen ist auf 20 Personen pro Führung begrenzt.Die TeilnehmerInnen müssen sich im Vorfeld verpflichtend bei der Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe anmelden und Ihre Kontaktdaten angeben.

Die aktuell gültigen Covid 19-Sicherheitsmaßnahmen müssen eingehalten werden.

Tag des Kaffes

„Wir freuen uns, dass der Tag des Kaffees ein guter Anlass ist, die kulturelle Vielfalt Wiens, zu der die Kaffeehäuser unbestritten zählen, und besonders auch in diesem Jahr den Wienerinnen - und Wiener vermitteln zu können. Gerade die Covid 19-Vorsichts-maßnahmen, die die Kaffeehäuser einhalten, stellen einen maximal sicheren Aufenthalt in einem der zahlreichen Kaffeehäuser sicher. In der Kombination mit einer Grätzeltour erfahren die TeilnehmerInnen spannende und unbekannte Geschichten aus dem „Viertel“ und können die Gutscheine in den jeweiligen Kaffeehäusern individuell einlösen“, so Gerti Schmidt, Obfrau der Fachgruppe Freizeit-und Sportbetriebe.

Mit einer pointierten Social-Media-Kampagne hat die Fachgruppe der Kaffeehäuser für Besuche in ihren rund 2.200 Mitgliedsbetrieben geworben. Wolfgang Binder, Obmann der Fachgruppe, ist überzeugt: „Die Wiener Kaffeehausbetriebe sorgen für Genuss und achten auf das Wohlergehen ihrer Gäste. Wir freuen uns, wenn – nach dem Motto „Ein Kaffee kann den Tag retten, zwei vielleicht das Kaffeehaus“ - diese wieder zahlreich in unsere Lokale kommen."

Rückfragen & Kontakt:

Fachgruppe Wien Freizeit-und Sportbetriebe

T (+43 1) 514 50 4211, F (+43 1) 514 50 4216

Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser

Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft

Straße der Wiener Wirtschaft 1 | 1020 Wien

T +43 1 514 50-3103 | F +43 1 514 510-4118