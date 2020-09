Smart sparen mit METRO und Drei

Exklusiv für METRO-Kunden bietet Drei -20 % auf die Grundgebühr bei Business Handy-Tarifen.

Wien (OTS) - Mit vielfältigen neuen Serviceleistungen unterstützt METRO Österreich ihre Kunden in herausfordernden Zeiten. Neu dazu kommt eine Kooperation mit dem Telekommunikations-Komplettanbieter Drei, durch die nun auch bei Telefonieren und Internet smart gespart werden kann: Exklusiv für METRO-Kunden bietet Drei minus 20 % auf die Grundgebühr bei Business Handy-Tarifen.

METRO Österreich CEO Xavier Plotitza: „Für unsere Kunden ist die Erreichbarkeit ein wichtiger Faktor. Zudem müssen sich Unternehmen auf stabile Internetleitungen und die Möglichkeit einer Telefonie im In- und Ausland verlassen können. Durch unsere Kooperation mit Drei können wir unseren Kunden nun einfache, verlässliche Lösungen mit klaren Tarifen anbieten.“

„Die Corona-Krise stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Gemeinsam mit Metro bieten wir deshalb unsere Select Tarife zu einem noch besseren Preis/ Leistungsverhältnis. Und unseren superschnellen Internetzugang erhalten Metro-Kunden in Kombination mit bestehenden Handyverträgen um bis zu 14 Euro pro Monat günstiger. Und das bei individueller Tarifberatung und Eins-zu-Eins-Betreuung – auch bereits für Kleinunternehmen“, so Elisabeth Rettl, Leiterin des Geschäftskundenbereichs von Drei.

Das Angebot von Drei umfasst:

-20 % aufs Grundentgelt aller Business Select Handy-Tarife

Bis zu 100 € Guthaben für ein neues Smartphone*

Günstiges Internet mit unserem Kombi-Vorteil**

Telefonische Beratung & Bestellung

Drei hat das stärkste Netz in Österreich

Bereits 3,8 Millionen Kunden

Jährlich fließen eine halbe Milliarde GB über das Drei Netz

Seit 2003 Pionier bei Lösungen für das digitale Leben

Mehr auf www.metro.at/drei und www.drei.at/metro

* Egal, ob Kunden jetzt oder später ein neues Top-Smartphone brauchen, bei Drei sparen sie immer. Denn zu jeder Neuanmeldung erhalten sie sofort ein neues Handy um bis zu 100 € günstiger. Oder sie brauchen gerade kein neues Smartphone und entscheiden sich für den Drei Gerätepool (www.drei.at/geraetepool). Den stattet Drei mit 100 € Extra-Bonus aus und Kunden lösen ihn ein, wenn sie ein neues Handy brauchen.

** Haben Kunden bereits einen Handyvertrag bei Drei Business, bekommen sie mit dem Kombi-Vorteil einen Internet-Tarif für Ihren Betrieb ganz einfach günstiger. Bei zwei Handyverträgen wird er sogar noch günstiger. Alle Fragen zum Kombi-Vorteil (www.drei.at/businessvorteil) beantwortet der Drei Business-Berater gerne persönlich.

METRO Cash & Carry betreibt in Österreich 12 Großmärkte auf einer Gesamtverkaufsfläche von rund 140.000 m2, beschäftigt ca. 2.000 Vollzeitarbeitskräfte, davon mehr als 100 Lehrlinge. Eine große Auswahl ist für METRO ein wichtiger Aspekt, ca. 48.000 Artikel aus dem Food- und Nonfood-Bereich sind gelistet, davon seit 2019 mehr als 2.000 regionale Produkte. Seit 2017 setzt das Unternehmen auf Elektromobilität in der Zustellung und beliefert Gastronomiekunden im Großraum Wien, Linz, Graz und Salzburg mit eVans - dem METRO Express. Mehr als 500.000 Kunden vertrauen seit über 45 Jahren auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. Sitz der Österreich-Zentrale und der Geschäftsführung ist in Wien-Vösendorf, wo 1971 nicht nur der erste METRO-Großmarkt Österreichs, sondern auch der erste außerhalb von Deutschland eröffnet wurde. Das Unternehmen ist als Leitbetrieb zertifiziert, da sich METRO zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung bekennt. Weltweit ist METRO in 34 Ländern aktiv, hat 678 Standorte und beschäftigt mehr als 100.000 Mitarbeiter, die rund 16 Millionen Kunden betreuen. Im Geschäftsjahr 2018/19 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 27,1 Mrd. €.

Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von 417 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

Rückfragen & Kontakt:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch @ drei.com

www.drei.at/Presse



METRO Österreich GmbH

Alexa Kazda-Klabouch, MSc

Corporate Communications & Public Policy

M: +43 664 8124093

alexa.kazda @ metro.at