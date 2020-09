WK Wien-Ruck zum Ableben Walter Nettigs: „Große Trauer um überzeugten Unternehmensvertreter“

Wien (OTS) - Bürgermeister Michael Ludwig und Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, geben bekannt, dass heute Vormittag der ehemalige Präsident der WK Wien und Wiener Unternehmer Walter Nettig verstorben ist. „Die Trauer in unserem Haus und in der Unternehmerschaft ist groß. Walter Nettig hat in seiner Funktion als langjähriger Präsident der Wirtschaftskammer Wien und als erfolgreicher Unternehmer unsere Stadt nachhaltig geprägt. Er war ein Sozialpartner bester Schule, ein großer Interessenvertreter der Wiener Unternehmen, ein Verbinder über die Parteigrenzen hinweg und ein Mann der klaren Worte mit Handschlagqualität. Unser Beileid und unsere Anteilnahme gilt vor allem auch seiner Familie“, sagt Präsident Ruck.

