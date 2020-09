Petra Lehner neue Prokuristin bei UFH

Wien (OTS) - Petra Lehner ist bereits seit knapp elf Jahren bei UFH im Stoffstrommanagement tätig und erhielt nun, im Sommer 2020, die Prokura. Die Niederösterreicherin bleibt weiterhin Ansprechpartnerin für die Sammel- und Verwertungspartner sowie Kunden des UFH.

Mit Juli 2020 erhielt Petra Lehner die Prokura bei UFH. Die Spezialistin für Recyclingmanagement ist seit Oktober 2009 bei UFH im Stoffstrommanagement tätig und hier für die optimale Sammlung und Behandlung von Elektroaltgeräten verantwortlich. In ihrer Funktion ist sie die erste Ansprechpartnerin zu den Sammel- und Verwertungspartnern, zu denen auch die über 2.000 kommunalen Sammelstellen gehören, bei denen Konsumenten ihre Elektroaltgeräte, Altlampen und Altbatterien kostenlos entsorgen können. Außerdem entwickelt sie gemeinsam mit UFH-Kunden, wie Hersteller und Importeure von Elektrogeräten und Batterien, individuell abgestimmte Entsorgungslösungen.



UFH-Geschäftsführer Robert Töscher betont: „Petra Lehner ist mit ihrer ausgewiesenen Expertise im Recyclingmanagement eine wichtige Schnittstelle zu all unseren Stakeholdern. Sie hält regelmäßig fachliche Vorträge, z.B. zum Thema Verwertung von Photovoltaik und Stromspeichern. Wir freuen uns, ihr mit Sommer 2020 die Gesamtprokura übertragen zu haben.“



Lehner hat auf der „Universität für Bodenkultur Wien“ ein individuelles Diplomstudium im Bereich Umweltmanagement und Umweltconsulting abgeschlossen, sowie weitere fachspezifische Ausbildungen wie „Abfallbeauftragter“, „Abfallrechtlicher Geschäftsführer“ oder „interner Auditor für Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme“ absolviert.



Über das UFH

Die UFH Holding GmbH, der auch die UFH RE-cycling GmbH mit der Kühlgeräte-Recyclinganlage im niederösterreichischen Kematen/Ybbs angehört, hat ihren Sitz in Wien. Unter ihrem Dach sind die UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH und die UFH Altlampen Systembetreiber GmbH als Sammel- und Verwertungssysteme von Elektroaltgeräten, Altlampen und Altbatterien tätig. Die UFH-Gruppe erzielte 2019 mit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 10 Mio. Euro und betreute rund 950 Kunden. Das UFH ist ein Netzwerkpartner des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI). www.ufh.at

