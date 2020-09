DONAU Versicherung in Tirol: Jürgen Gmeiner wird neuer Landesdirektor

Jürgen Gmeiner übernimmt mit 1. Oktober 2020 die Leitung der DONAU Landesdirektion in Tirol.

Wien (OTS) - Er übt diese Funktion zusätzlich zu seiner Position als Landesdirektor für Vorarlberg aus.



„Jürgen Gmeiner ist ein ausgezeichneter Manager, der sein Team motiviert und zum Erfolg führt. In Tirol wird er dazu beitragen, dass die DONAU ihre Marktpräsenz weiter stärkt und ihre Positionierung als zuverlässiger Versicherungspartner ausbaut. Kundenzufriedenheit durch hohe Servicequalität ist für mich dabei besonders wichtig, um die regionalen Potenziale voll auszuschöpfen und die erfolgreiche Strategie fortzusetzen“, sagt Judit Havasi, Vorstandsvorsitzende der DONAU.



In Dornbirn beheimatet, ist Jürgen Gmeiner seit rund 25 Jahren in der Versicherungsbranche tätig. Seit Jänner 2016 leitet er die Landesdirektion Vorarlberg. Ab 1. Oktober 2020 wird er auch die Landesdirektion Tirol der DONAU Versicherung führen. Entsprechend der regionalen Strategie bleiben beide Landesdirektionen eigenständig.



„In den vergangenen Wochen habe ich die Landesdirektion in Tirol schon gut kennengelernt. Die Führung zweier Landesdirektionen ist sicher eine Herausforderung. Die Kolleginnen und Kollegen in Tirol sind engagiert, kennen den Markt und die Kundenbedürfnisse und ich freue mich darauf, die Entwicklung der DONAU mit ihnen voranzutreiben“, so Jürgen Gmeiner, Landesdirektor der DONAU Versicherung in Vorarlberg und Tirol.



Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

donauversicherung.at