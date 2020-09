Tagung "Menschen & Rechte" findet im November erstmals statt

„Was fehlt einer modernen Justiz?“ „Verstößt der Strafvollzug gegen die Menschenwürde?“ und "Warum strafen wir überhaupt?“

Wien (OTS) - Diesen und vielen weiteren Fragen wird in der einwöchigen Diskussionsreihe in Wien auf den Grund gegangen. Von 9. bis 13. November 2020 sollen die Themen Justiz, Recht und Gefängnis durch zahlreiche Veranstaltungen in den Mittelpunkt gestellt werden. Neben ausgewiesenen Expert*innen (wie zB Ex-Justizministerin Maria Berger, Nationalratsabgeordnete Gudrun Kugler (ÖVP) u.v.a.m.) bekommen vor allem auch Betroffene Raum, um ihre persönlichen Geschichten, Ansichten und Verbesserungsvorschläge in Bezug auf Justiz, Recht und Gefängnis darzustellen.

Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.menschenundrechte.at

Eröffnungsveranstaltung

In „Mut zum Recht! Plädoyer für einen modernen Rechtsstaat“ zeigt Richter Oliver Scheiber auf, wo Stärken in der österreichischen Justiz liegen sowie wo deren Schwächen angesiedelt sind. Nach einer Präsentation des Buches soll eine Podiumsdiskussion Raum für einen breiten Diskurs zum Thema bieten.

Datum: 09.11.2020, 18:00 - 21:30 Uhr

Ort: Florido Lounge

Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien, Österreich

