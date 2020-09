18. Bezirk: „Währinger Konzertpicknicks“ am 2.10. und 3.10.

Wien (OTS/RK) - Mit Unterstützung des Bezirkes organisiert der „Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur (KULT)“ zwei Musik-Veranstaltungen in Währing: Am Freitag, 2. Oktober, findet von 16.00 bis 18.00 Uhr im 18. Bezirk am Johann-Nepomuk-Vogl-Platz (im Bereich des Johann-Nepomuk-Vogl-Marktes) ein „Währinger Konzertpicknick“ statt. Dabei tritt das Jazz- und Weltmusik-Ensemble „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Acoustic Trio“ auf. Die routinierten Tonkünstler verzichten bei dieser Freiluft-Veranstaltung auf Verstärker, Scheinwerfer und Bühne und bringen Akustik-Jazz in entspannter Atmosphäre zu Gehör. Gleichermaßen unterhaltsam ist das „Konzertpicknick“ mit dem Trio am Samstag, 3. Oktober, von 16.00 bis 18.00 Uhr, im Türkenschanzpark (18., Max-Emanuel-Straße, Hasenauerstraße, Gregor-Mendel-Straße). Hier kommen die 3 Freunde ebenfalls ohne eine Tonanlage aus und „jazzen“ nächst der „Meierei“ mit Gitarre, Gesang, Trompete, Horn plus Kontrabass. Der Eintritt ist bei beiden Terminen kostenlos. Info: Telefon 0664/24 11 767.

Falls es die Wetterlage erfordert, sind Ersatztermine vorgesehen: Freitag, 9. Oktober, am Johann-Nepomuk-Vogl-Platz und Samstag, 10. Oktober, im Türkenschanzpark. Corona-Regelungen müssen eingehalten werden (Verwendung von Mund-Nase-Masken, Beachtung der notwendigen Abstände, u.a.). Zuschriften per E-Mail an den Verein „KULT“: office@michaelarabitsch.com.

Allgemeine Informationen:

Verein „KULT“ (Rabitsch und Pawlik): www.michaelarabitsch.com

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse