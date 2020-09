Zweite Bezirke von Wien und Budapest wollen Bezirkspartnerschaft schließen

Wien (OTS) - Beim Besuch einer Delegation des 2. Budapester Bezirks in der Leopoldstadt haben die Bezirksspitzen eine Absichtserklärung für eine zukünftige Partnerschaft unterzeichnet.



Am Montag den 28. September 2020 besuchte Gergely Őrsi, Bezirksbürgermeister des 2. Stadtbezirks der ungarischen Hauptstadt, mit einer Delegation der Bezirksregierung die Wiener Leopoldstadt, wo ihn Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger herzlich willkommen hieß. Lichtenegger und Őrsi verständigten sich darauf, in Zukunft in kommunalpolitischen, kulturellen und demokratiepolitischen Fragen zu kooperieren. Auch die Zusammenarbeit auf zivilgesellschaftlicher Ebene ihnen am Herzen.



„Die zweiten Bezirke unserer Städte verbindet nicht nur eine Zahl. Wir teilen eine gemeinsame Geschichte und Kultur natürlich die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Besonders hervorheben möchte ich die Präsenz der jüdischen Gemeinden in unseren Bezirken: ein gemeinsames Erbe. Wir setzen heute ein Zeichen für die Zusammenarbeit und die Freundschaft zwischen demokratischen Kräften in Europa“, erklärt Lichtenegger.



„Wir wollen Buda und den 2. Bezirk zum grünsten Teil Budapests machen. Wir sind heute hier um die Leopoldstadt kennenzulernen und mehr über die Bezirkspolitik und laufende Projekte zu erfahren. Ich freue ich mich sehr auf den Besuch aus der Leopoldstadt in Budapest, wenn die COVID-19-Pandemie überstanden ist“, zeigte sich Őrsi erfreut über die Initiative zur Zusammenarbeit.



Seit 2019 regiert in Budapest II eine Koalition aus Grünen, Sozialdemokraten und liberalen Parteien, die die Orban-Partei Fidesz an der Spitze des Bezirks ablöste. Die Stadt Budapest selbst wird seit vergangenem Jahr von einem Vertreter der Koalition der demokratischen Opposition regiert, dem Grünen Gergely Karácsony.



Mit einer zukünftigen Bezirkspartnerschaft machen die zweiten Bezirke der Geschwisterstädte Wien und Budapest einen Schritt in ein demokratischeres, ökologischeres und menschenfreundlicheres Europa.





Rückfragen & Kontakt:

Bezirksvorstehung Leopoldstadt

1020 Wien, Karmelitergasse 9

+43 1 4000 02122

tobias.seiser @ wien.gv.at