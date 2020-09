Zwischenbericht der Unabhängigen Expertenkommission „Management COVID 19-Pandemie Tirol“

Wien (OTS) - Die Arbeit am Bericht der Unabhängigen Expertenkommission „Management COVID 19-Pandemie Tirol“ schreitet voran. Es ist geplant, am 12. 10. den Bericht im Rahmen einer Pressekonferenz, zu der gesonderte Einladungen ergehen werden, zu präsentieren. In insgesamt 4 mehrtägigen Sitzungen wurden 53 Auskunftspersonen angehört. Da die Kommission eine möglichst breite Informationsbasis anstrebte, wurden unter anderem Touristiker, Seilbahnverantwortliche, Personen, die mit Covid infiziert waren, ein kritisch berichtender Fernsehjournalist, ein Vertreter des Verbraucherschutzvereins, Ärzte und Wissenschafter, Vertreter der Wirtschaft und selbstverständlich die Verantwortungsträger der Bezirke, des Landes und des Bundes angehört. Die Befragten haben umfassend Auskunft gegeben. Die Anhörungen wurden mittels Tonträgers in insgesamt 40 Stunden und 55 Minuten auf insgesamt 703 Seiten protokolliert. Die Kooperation des Landes betreffend die Vorlage von Unterlagen und die Zurverfügungstellung von Ressourcen, wie Videokonferenzeinrichtungen, war ausgezeichnet. Die Kommission hat ca 5.800 Seiten an verschiedensten Unterlagen durchgesehen. Sämtliche Protokolle, Dokumente und dokumentierten Vorgänge wurden in einem elektronischen Akt, der dzt. 357 Geschäftsfälle umfasst, gespeichert. Die Zusammensetzung der Kommission hat sich ebenso wie ihre Größe bewährt. Das Know-how der Kommissionsmitglieder hat die erforderlichen Fachgebiete abgedeckt.

Dr. Ronald Rohrer

Vorsitzender der Unabhängigen

Expertenkommission

Rückfragen & Kontakt:

expertenkommission @ tirol.gv.at

ronald.rohrer @ tirol.gv.at