Leopoldstadt: Heitere Lesung „Hallo, hier Grünbaum!“

Wien (OTS/RK) - Eine amüsante Hommage an den Kabarettisten Fritz Grünbaum (1880 – 1941) findet am Mittwoch, 30. September, im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) statt. Die Mimen und Vortragskünstler Max Mayerhofer und David Czifer bestreiten eine belustigende Lesung mit dem Titel „Hallo, hier Grünbaum!“. Der Rezitationsabend geht um 18.30 Uhr los. Czifer und Mayerhofer tragen ausgesuchte Texte von Fritz Grünwald vor und vermitteln der Zuhörerschaft einen Eindruck vom Leben und Schaffen des für seinen Wortwitz bekannten Humoristen, der die Doppel-Conference mit seinem Partner Karl Farkas erfunden hat. Der Eintritt ist gratis, Spenden sind willkommen. Das Publikum muss Corona-Vorgaben (Schutzmaske, Abstand, Datenangabe, u.a.) befolgen. Auskunft und Anmeldung: Telefon 4000/02 127. Der auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Museumsleiter, Georg Friedler, ist auch per E-Mail erreichbar: bm1020@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kabarettist Fritz Grünbaum (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Fritz_Grünbaum

Schauspieler/Rezitatoren Mayerhofer und Czifer: www.lastkrafttheater.com

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse