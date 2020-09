Spielplatz in Schönkirchen-Reyersdorf eröffnet

LR Teschl-Hofmeister: Spielplatz als Ort der Bewegung und Begegnung

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich eröffnete die Gemeinde Schönkirchen-Reyersdorf ihren neuen Spielplatz im Beisein von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im kleinen Rahmen. „Spielplätze sind Orte der Bewegung und der Begegnung. Kleinkinder, Kindergartenkinder und Schulkinder können hier ihre motorischen Fähigkeiten trainieren, mit anderen in sozialen Kontakt treten, sich selbst ausprobieren und vor allem viel Spaß haben. Als Familien-Landesrätin freue ich mich über jede Eröffnung und gratuliere der Marktgemeinde Schönkirchen-Reyersdorf und allen Beteiligten recht herzlich zu diesem gelungenen Projekt“, so die Familien-Landesrätin.

„Spielen ist mehr als nur ein Zeitvertreib – es bedeutet Lernen. In der spielerischen Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt entwickeln Kinder ihre physischen, psychischen und sozialen Fähigkeiten. Und vor allem brauchen Kinder auch Platz zum Bewegen und Austoben. Diesen finden sie auf dem neuen Spielplatz reichlich“, weiß die Landesrätin und freut sich gemeinsam mit Bürgermeister Alexander Gary über den liebevoll und abwechslungsreich gestalteten Bewegungsfreiraum. Dass Spielplätze auch Treffpunkte für Jung und Alt sind, zeigt, dass immer mehr Großeltern in die Betreuung der Kinder einbezogen werden und hier eine wichtige Rolle spielen. „So kommt es vor, dass auf dem Gelände bis zu drei verschiedene Generationen zusammentreffen und miteinander in Kontakt treten und voneinander lernen können“, ist die Landesrätin erfreut.

„Ich wünsche allen zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern des Spielplatzes eine schöne Zeit und viel Spaß beim Ausprobieren, Toben und Spielen“, so die Landesrätin zum Abschluss.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

