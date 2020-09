ORF zu 100 Jahre Bundesverfassung: „ZIB 2 History“ und ORF-III-Dokupremiere

Am 1. und 4. Oktober 2020, zudem „Radiokolleg“ und „Betrifft: Geschichte“ in Ö1

Wien (OTS) - Am 1. Oktober 2020 wird die österreichische Bundesverfassung 100 Jahre alt. Der ORF würdigt das Jubiläum mit einer von Armin Wolf präsentierten „ZIB 2 History“ am Donnerstag, dem 1. Oktober, um 22.30 Uhr in ORF 2, die die Bedeutung dieses juristischen Regelwerks als wichtigste Grundlage für das Funktionieren des Staates beleuchtet. Am Sonntag, dem 4. Oktober, feiert um 22.30 Uhr in ORF III die Dokumentation „Österreichs Geschichte im Urteil – 100 Jahre im Namen der Verfassung“ von Gerhard Jelinek und Birgit Mosser ihre TV-Premiere. Die ORF-III-Eigenproduktion blickt auf ein Jahrhundert österreichischer Verfassungsgeschichte sowie die Tätigkeit des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) zurück.

VfGH-Präsident DDr. Christoph Grabenwarter: „Das Wissen um die Verfassung ist eine Grundbedingung für eine lebendige Demokratie. Grundrechte, Spielregeln der Demokratie und rechtsstaatliche Garantien sind Grundpfeiler der österreichischen Bundesverfassung. Diese wird in beiden Sendungen nicht nur sichtbar gemacht, sondern auch in ihrer Bedeutung gewürdigt. Es ist wichtig, dass die Medien in qualitativ hochstehender Weise der Öffentlichkeit den Staat und seine Funktionsweise näherbringen."

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Ein Jahr vor ihrem 100. Geburtstag hat der Bundespräsident unserer Verfassung ‚Schönheit und Eleganz‘ attestiert und sie damit nachhaltig in Erinnerung gerufen. Es ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch ein wichtiger Dienst an der Gesellschaft, dass der ORF als öffentlich-rechtlicher Sender und elektronisches Archiv Österreichs das Fundament unserer Demokratie würdigt.“

Donnerstag, 1. Oktober, 22.30 Uhr, ORF 2

„ZIB 2 History – 100 Jahre Bundesverfassung“

Armin Wolf meldet sich mit einer „ZIB 2 History“ aus dem Verfassungsgerichtshof in der Wiener Innenstadt. Welche Rolle spielt die Bundesverfassung im politischen System Österreichs? Wie sehr nimmt sie Einfluss auf den Alltag der Menschen? Und wie krisensicher ist die Verfassung selbst? Darüber spricht Wolf u. a. mit dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, Christoph Grabenwarter, sowie – erstmals in einem gemeinsamen Interview – mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der ehemaligen Bundeskanzlerin und ehemaligen Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Brigitte Bierlein.

Sonntag, 4. Oktober, 22.30 Uhr, ORF III

„Österreichs Geschichte im Urteil – 100 Jahre im Namen der Verfassung“

Vor 100 Jahren, am 1. Oktober 1920, wurde in der noch jungen Republik Österreich das Bundesverfassungsgesetz 1920 beschlossen. Im gleichen Jahr wurde auch der Friedensvertrag von St. Germain rechtswirksam, der die Konsequenzen des Ersten Weltkriegs besiegelte. Die österreichische Bundesverfassung ging auf Entwürfe Hans Kelsens zurück und stellt bis heute den zentralen Bestandteil des Verfassungsrechts dar. Zuletzt im Zuge des Ibiza-Skandals 2019, nach dem durch einen Misstrauensantrag die damalige Bundesregierung entlassen wurde, war die Bedeutung der Bundesverfassung ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Bereits legendär ist in diesem Zusammenhang die Aussage von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der angesichts der Regierungskrise von der „Eleganz der österreichischen Verfassung“ sprach. Schon drei Jahre zuvor sorgte eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes dafür, dass die Bundespräsidentenwahl wiederholt werden musste. Die Dokumentation beleuchtet die Arbeit und die Entscheidungen des Höchstgerichts, in denen sich 100 Jahre österreichische Verfassungs- und Zeitgeschichte sowie Politik mit all ihren Brüchen und Konflikten widerspiegeln.

„Radiokolleg“ und „Betrifft: Geschichte“ in Ö1

„Fundament des Staates“ lautet der Titel des vierteiligen „Radiokolleg“ von Montag, dem 28. September, bis Donnerstag, den 1. Oktober, jeweils um 9.05 Uhr in Ö1. Anlässlich des Verfassungsjubiläums widmet sich das „Radiokolleg“ der Entstehung der Bundesverfassung und stellt die Grundprinzipien Demokratie, Republik, Bundesstaat und Rechtsstaat ins Zentrum. Die Geschichte der österreichischen Bundesverfassung erläutert Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer anlässlich des 100. Jahrestages dann in „Betrifft:

Geschichte“ von Montag, dem 5., bis Freitag, den 9. Oktober, jeweils um 17.55 Uhr in Ö1.

