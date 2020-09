AVISO: Eröffnung der neuen Kinder- und Jugendpsychiatrie von AKH Wien und MedUni Wien

Wien (OTS) - Die Behandlung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit psychiatrischen Erkrankungen wird ab Oktober 2020 in einem topmodern ausgebauten und ausgestatteten Gebäude am Gelände des AKH Wien erfolgen. Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Verbesserung der Versorgung von Kindern und Jugendlichen auf internationalem Niveau in Wien gelungen.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, AKH-Direktor Herwig Wetzlinger, MedUni Wien-Rektor Markus Müller, VAMED-Generaldirektor Ernst Wastler sowie Klinikleiter Paul Plener und Pflege-Bereichsleiterin Jasmina Quintanar e Jandel-Simic präsentieren die neuen Räumlichkeiten, die zukünftig für die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung zur Verfügung stehen werden.

Wir bitten um Anmeldung unter presse@akhwien.at oder pr@meduniwien.ac.at . Wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen können nur akkreditierte MedienvertreterInnen Zutritt erhalten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend.

Datum: 30.09.2020, 9:30 Uhr

Ort: AKH Wien, Bauteil 31.1., Zugang über Lazarettgasse 14, 1090 Wien

