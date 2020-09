AUTODOC investiert Millionen in neues Lager in Stettin

Online-Handel für Autoteile verdoppelt Logistik-Fläche in Stettin (FOTO)

Stettin (ots) - AUTODOC, Europas führender Online-Handel für Autoteile, -zubehör und -ausrüstungen, hat vergangenen Freitag sein neuestes Logistik-Zentrum in Stettin eröffnet. Mit dem "M13" genannten Neubau verdoppelt AUTODOC seine in Stettin betriebenen Lagerflächen auf 26.700 Quadratmeter. In dem neuen Lager, das halbautomatisch betrieben wird, werden bis zu 800 Arbeitsplätze entstehen. Trotz Coronakrise sei das Unternehmen dringend auf die zusätzlichen Kapazitäten angewiesen, erklärte AUTODOC-Chef Alexej Erdle zur Eröffnung vor Gästen. Das vor zwölf Jahren in Berlin gegründete Unternehmen wachse ungebrochen. 2019 hatte AUTODOC seinen Umsatz um 48 Prozent auf fast 615 Millionen Euro steigern können; auch für die kommenden Jahre wird eine ambitionierte Wachstumsstrategie verfolgt.

Erfolg für Stettin

AUTODOC schreibt mit dem neuen Lager eine inzwischen vierjährige Erfolgsgeschichte in Stettin fort. Erst 2018 hatte AUTODOC seinen hiesigen Umschlagplatz für Autoteile, -zubehör und -verbrauchsgüter in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A6 eröffnet, im Ortsteil Zalom-Kasztanowe. Inzwischen arbeiten dort fast 1600 Angestellte und Vertragsmitarbeiter. Fast 75.000 Produkte werden täglich aus- und umverpackt, adressiert und an die Endkunden verschickt. Die Umschlag-Kapazität des neuen Lagers ist durch eine Halbautomatisierung der Prozesse noch einmal deutlich höher. Konnten bislang täglich 25.000 Bestellungen bewältigt werden, so sind in Zukunft bis zu 61.000 Bestellungen machbar.

Der Stettiner Standort etabliert sich mit Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 11.0 Millionen Euroseit seinem Start deutlich als wichtigster Logistik-Standort von AUTODOC. Das vor zwölf Jahren in Berlin gegründete Unternehmen betreibt weiterhin ein Lager im Berliner Stadtbezirk Lichtenberg; hier sind aufgrund fehlender Erweiterungsflächen allerdings die maximalen Kapazitäten erreicht. AUTODOC braucht die Lager, um den Online-Kunden die bestellte Ware in möglichst kurzer Zeit liefern zu können. Überwiegend setzt das Unternehmen auf "On-demand"-Belieferung. Online bestellte Produkte werden von den Herstellern an AUTODOC geliefert und praktisch umgehend an den Kunden weitergeschickt. Mit der Breite des Angebots von 2,5 Millionen Produkten, niedrigen Preise, überdurchschnittlichem Kundenservice und schneller Lieferung nimmt AUTODOC dem stationären Autoteile-Handel wachsende Marktanteile ab.

Angespannter Arbeitsmarkt

Sowohl in Stettin als auch in Berlin sucht AUTODOC derzeit nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um der weiterhin stark steigenden Nachfrage Rechnung zu tragen. "Wir haben zurzeit viele offene Stellen," so Erdle. Gerade in Stettin, das sich zu einem beliebten Logistik-Standort entwickelt hat, sei der Arbeitsmarkt inzwischen recht angespannt.

In den Lagerhallen arbeitet die multinationale Belegschaft häufig in nach Muttersprache organisierten Teams. In Stettin sind zehn Nationen vertreten; die Mitarbeiter profitieren von guter Grundbezahlung, verschiedenen Bonus-Systemen, privater Krankenversicherung und -versorgung sowie einem Gratis-Transport ins und aus dem Stettiner Stadtzentrum.

Über AUTODOC

AUTODOC ist Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile. Als wachstumsstärkstes Unternehmen in dieser Branche mit einem Umsatzwachstum von 48% im Geschäftsjahr 2019 auf rund 615 Mio. Euro (2018: 415 Mio. Euro) strebt AUTODOC an, seine Position weiter auszubauen. Durch seine erfolgreiche Expansion ist AUTODOC inzwischen neben Deutschland in 26 weiteren europäischen Ländern vertreten. AUTODOC verfolgt einen starken Kundenfokus durch Social Media Aktivitäten, technischen Support in der jeweiligen Landessprache und bedarfsgerechte Sortiments Zusammenstellung mit derzeit knapp 2,5 Mio. Produkten von 870 Markenherstellern für 166 Automarken. Von Bremsanlagen über Karosserieteile, Stoßdämpfer und Federn, Auspuffanlagen, Innenraumelementen, Lenkungen und Kupplungen bis hin zu Klimaanlagen, Heizungen, Reparatursätzen und Motorenöl bietet der Onlinehändler ein breites Angebot. Die AUTODOC GmbH hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland, und ist zu 100% inhabergeführt. In Stettin firmiert das Tochterunternehmen als AUTODOC Logistics sp. z o. o.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Thomas Casper

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation

Kurfürstendamm Nr. 22

D-10719 Berlin und

Josef-Orlopp-Straße 55

D-10365 Berlin



Tel.: +49 30 2084 78 237

E-Mail: t.casper @ autodoc.eu

www.autodoc.de



Emilia Wasowska

General Manager Stettin

ul. Kablowa 1

PL 70-895 Szczecin

Tel: +48 607 100 538

E-Mail: e.wasowska @ autodoc.pl

www.autodoclogistics.pl



Brunswick Group

Carl Graf von Hohenthal

Friedrichstr. 95

D-10117 Berlin

Tel.: +49 30 2067 3363

chohenthal @ brunswickgroup.com

www.brunswickgroup.com