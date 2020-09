Nehammer: Kontrollen werden in den nächsten Tagen intensiv fortgesetzt

Polizei kontrolliert 3.102 Lokale und Veranstaltungsstätten in der Nacht von Samstag auf Sonntag

Wien (OTS) - „Die Polizei ist in unterschiedlichen Bereichen zur Eindämmung der Pandemie im Einsatz. Kontrollen gehören ebenso dazu wie die Überwachung der Einhaltung von Quarantänemaßnahmen oder Contact Tracing“, so Karl Nehammer.

Der Innenminister hatte bereits vor dem Wochenende eine Null-Toleranz-Linie beim Überschreiten der Sperrstunden angekündigt. Daraufhin kontrollierte die Polizei am Freitag bundesweit über 2.000 Lokale und Veranstaltungsstätten, in der Nacht von Samstag auf Sonntag waren es insgesamt 3.102 Kontrollen, die die Polizei bei Schwerpunktaktionen in ganz Österreich durchgeführt hat. „Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss jederzeit mit Konsequenzen rechnen. Jeder hat es selbst in der Hand, durch Eigenverantwortung zur Verringerung der Infektionszahlen beizutragen“, sagt der Innenminister. Im Großen und Ganzen hätte die Einhaltung der Sperrstunden gut funktioniert. Im Zuge der Kontrollen habe es 90 Anzeigen gegeben, davon 62 in Wien, ergänzte Nehammer.

