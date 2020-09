Stv. Grünen-Bundessprecher Kaineder: Grüner Erfolg für PensionstInnen ist wichtiger Schritt bei Armutsbekämpfung

Kleine Pensionen steigen um 3,5 Prozent - Mindestpensionen endlich bei 1.000€ angelangt

Eine starke Anhebung der Mindestpensionen war uns besonders wichtig. Diese Erhöhung hilft vor allem Frauen die ein ganzes Leben hart gearbeitet haben. Für sie ist diese Anhebung besonders wichtig. LR Stefan Kaineder

Linz (OTS) - Mehr als die doppelte Inflationsabgeltung bekommen Pensionistinnen und Pensionisten für Bezüge bis 1.000 Euro mit den ausverhandelten 3,5 Prozent. Bis 1.400 Euro fällt die Steigerung linear ab, ab 2.333 Euro wird sie mit einem Fixbetrag von 35 Euro gedeckelt.

LR Stefan Kaineder: „Eine starke Anhebung der Mindestpensionen war uns besonders wichtig. Diese Erhöhung hilft vor allem Frauen die ein ganzes Leben hart gearbeitet haben. Für sie ist diese Anhebung besonders wichtig.“

Grüner Erfolg: erstmals 1.000€ für Mindestpensionen

„Durch die Anhebung der Ausgleichszulage ist uns etwas gelungen, was Vorgängerregierungen oft nur angekündigt haben - die 1.000 Euro Mindestpension als wesentlicher Schritt zur Bekämpfung der Altersarmut.", so der Oö. Landesrat für Zusammenleben Stefan Kaineder, „Wir müssen die ökologische und die soziale Frage immer gemeinsam zu denken. Das war immer Anspruch grüner Politik und das bleibt es auch in Zukunft!“

