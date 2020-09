10 Jahre Gemeinwohl-Ökonomie: Rückblick und Visionsgespräch Gemeinwohl-Stadt Wien - was braucht's?

Christian Felber und Lisa Muhr im Gespräch mit Barbara Blaha (Momentum Institut), LAbg. Martin Margulies (Die Grünen Wien) und LAbg. Kurt Stürzenbecher (SPÖ Wien)

Wien (OTS) - Am 6. Oktober 2010 initiierten engagierte Unternehmer*innen rund um Christian Felber das Gründungsevent der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) in Wien – kurz nachdem sein Buch „Die Gemeinwohl-Ökonomie: Das Wirtschaftsmodell der Zukunft“ erschienen ist. Aktuell ist die GWÖ in 33 Ländern aktiv – von Schweden bis nach Südamerika – getragen von über 180 Regionalgruppen.

Der GWÖ Gründungsverein Wien lädt herzlichst am 6. Oktober 2020 ab 17 Uhr zum 10-Jahres-Event mit Visionsgespräch im Rahmen des Sirene Opernfestivals in Kooperation mit der Genossenschaft für Gemeinwohl.

Für interessierte Journalist*innen und Unternehmer*innen gibt es tagsüber eine Tour zu GWÖ-Pionieren.

Meilensteine der Gemeinwohl-Ökonomie 2010-2020 | 10-Jahres-Event

10 Jahre Gemeinwohl-Ökonomie: Rückblick und Visionsgespräch "Gemeinwohl-Stadt Wien was braucht's?"

Initiator Christian Felber und Gründungsvereins-Obfrau Lisa Muhr im Gespräch mit Barbara Blaha (Momentum-Institut), LAbg. GR Martin Margulies (Die Grünen Wien) und LAbg. GR Kurt Stürzenbecher (SPÖ Wien)

Datum: 06.10.2020, 17:00 - 18:30 Uhr

Ort: F23

Breitenfurter Straße 176, 1230 Wien, Österreich

Url: https://bit.ly/2RE4EVB

