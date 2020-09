Virtuelle Hauptversammlung der Vienna Insurance Group 2020

Dividende von 1,15 Euro je Aktie beschlossen, Frau Katarina Slezáková in den Aufsichtsrat gewählt

Wien (OTS) - Die 29. ordentliche Hauptversammlung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe wurde am 25. September 2020 virtuell abgehalten. Sie wurde ab 11:00 Uhr (MEZ) zur Gänze im Internet in Deutsch, Englisch und Tschechisch übertragen.



Dividende beschlossen

Die Hauptversammlung hat dem Antrag des Vorstands und des Aufsichtsrats der Vienna Insurance Group zugestimmt und eine Dividende von 1,15 Euro pro Aktie beschlossen. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 44,4 % des Gewinns nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen. Die Dividendenrendite beträgt 4,5 %.



Ex-Dividenden-Tag ist der 28. September 2020, Record Date (Nachweisstichtag Dividende) ist der 29. September 2020 und Dividendenzahltag der 30. September 2020.



Generaldirektorin Elisabeth Stadler gab der Hauptversammlung einen Rückblick über das erfolgreich verlaufene Geschäftsjahr 2019, in dem die VIG-Gruppe erstmals mehr als 10 Milliarden Euro Prämienvolumen und über eine halbe Milliarde Gewinn vor Steuern erwirtschaften konnte. Eine Aufzeichnung der Präsentation ist auf der Webseite der Vienna Insurance Group unter vig.com/hauptversammlung abrufbar. Im Anschluss beantwortete der Vorstand die Fragen der Aktionäre.

Katarina Slezáková neues Aufsichtsratsmitglied

Maria Kubitschek hat ihr Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung zurückgelegt. Ab diesem Zeitpunkt wurde Katarina Slezáková neu in den Aufsichtsrat der Vienna Insurance Group gewählt. Die 44jährige Slowakin hat ihr Studium an der Fakultät des Business Managements der Ökonomischen Universität in Bratislava absolviert und weist langjährige Erfahrungen im Marketing- und Kommunikationsbereich von Technologie- und Industrieunternehmen auf (z.B. Siemens IT Solutions and Services Slowakei, Siemens s.r.o. Slowakei, Siemens AG Österreich, Medirex a.s.). Derzeit ist Katarina Slezáková Marketingleiterin für CzechToll und SkyToll, zwei Unternehmen in der Tschechischen Republik und in der Slowakei, die im Bereich intelligenter Transportinformationssysteme führend sind. Ihr Aufsichtsratsmandat bei der Vienna Insurance Group läuft bis zur Hauptversammlung im Jahr 2024. Die Frauenquote im VIG-Aufsichtsrat beträgt weiterhin 40 %.



Die Beschlüsse in der Hauptversammlung wurden von den Aktionären mit großer Mehrheit gefasst. Weitere Informationen hierzu stehen im Internet unter vig.com/hauptversammlung zur Verfügung.

Ein Foto von Frau Katarina Slezáková finden Sie unter vig.com/de/presse/pressemeldungen.html

