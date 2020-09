French Open 2020: Alle Spiele von Dominic Thiem live in ORF 1

Novak und Rodionov in ORF SPORT +

Wien (OTS) - Als US-Open-Champion kehrt Dominic Thiem ins Turniergeschehen zurück. Bei seinem Versuch – nach zuletzt zwei Finaleinzügen in Folge – erstmals auch diesen Grand-Slam-Titel zu gewinnen, können ihn die Tennisfans via ORF-Fernsehen live begleiten:

ORF 1 zeigt alle Spiele der „French Open 2020“ mit dem Österreicher, ORF SPORT + widmet sich live den beiden anderen Österreichern Dennis Novak und Jurij Rodionov – Letzterer konnte sich erstmals für den Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers qualifizieren. Das Damen-Finale ist live in ORF SPORT + zu sehen, jenes der Herren nur dann in ORF 1, wenn Dominic Thiem mit dabei ist. Die genauen Beginnzeiten stehen noch nicht fest – das erste Spiel von Dominic Thiem ist am 27., 28. oder 29. September zu sehen, die Final-Spiele werden am 10. Oktober (Damen) bzw. 11. Oktober (Herren) ausgetragen. Die ORF-Kommentatoren sind Oliver Polzer und Dieter Derdak, an ihrer Seite ist der ehemalige Tennisprofi Alexander Peya. Aus Paris berichtet Toni Oberndorfer.

sport.ORF.at und ORF-TVthek berichten via Web und App umfassend über die heurigen French Open und setzen ihren Fokus dabei selbstverständlich auf Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem. Livestreams sowie Video-on-Demands, Storys, Hintergrundinfos, Analysen, Tabellen und Live-Ticker sorgen dafür, dass Tennis-Fans immer bestens informiert sind. Auch der ORF TELETEXT bringt auf seinen Sportseiten (ab Seite 200) mit Storys, Live-Tickern und Tabellen alle wichtigen Infos.

