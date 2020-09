Der TV-Rückblick des #dif20 heute auf W24

Nach 80 Tagen #dif20 Sommertour in GANZ WIEN und dem fulminanten Grande Finale auf der Donauinsel zeigt W24 heute noch einmal die schönsten Momente des Donauinselfest 2020!

Wien (OTS) - Mit verändertem Konzept und unter strengen Sicherheitsauflagen fand dieses Jahr das längste Donauinselfest aller Zeiten statt – wie immer bei freiem Eintritt. Von 1. Juni bis 20. September traten sowohl am #dif20 Tourbus als auch beim Grande Finale auf der Donauinsel insgesamt 399 heimische Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Genres auf. Ein kurzer Blick zurück:

Am 1. Juli 2020 startete der #dif20 Tourbus und brachte in 80 Tagen 268 Pop-up Konzerte zu 64 Locations in alle 23 Wiener Gemeindebezirke. Pop, Austropop, Hip-Hop, Rock, DJ-Sets, klassische Musik, Jazz, Mundart und vieles mehr wurden den Wienerinnen und Wienern direkt in ihren Grätzeln präsentiert – Straßenmusik deluxe! Am 19. und 20. September 2020 fand das heurige Donauinselfest mit den #dif20 Shows auf der Donauinsel sein fulminantes Ende. Unter strengen Sicherheitsauflagen wurden drei mitreißende und bunte Abschluss-Shows gefeiert. Den Gewinnerinnen und Gewinnern der begehrten Tickets für das Grande Finale auf der Donauinsel boten die „#dif20 Die Show“, der „#dif20 Schlagergarten“ und der „#dif20 Kabarettabend & musikalische Gäste“ ein erinnerungswürdiges Spektakel.

#dif20 TV-Sommer: Alle Highlights heute auf W24!

Für all jene, die es nicht zu einem der Pop-up-Konzerte oder zu einer der #dif20 Shows auf die Donauinsel geschafft haben und für DIF-Fans, die das #dif20 noch einmal erleben möchten, gibt es Grund zur Freude: Eine 90-minütige Abschlussfolge des #dif20 TV-Sommers heute auf W24 zeigt noch einmal alle Highlights des längsten Donauinselfests aller Zeiten. Roman Gregory ist auch bei der letzten Sendung als Moderator mit an Bord und hat dabei einige der Künstlerinnen und Künstler vor und nach ihren Auftritten zu sich vor die Kamera geholt.

Der große #dif20 TV-Sommer-Rückblick heute, 25. September 2020 um 20.45 Uhr – u. a. auf W24, w24.at!

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Nicole Ustupska & Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-22/26

presse @ donauinselfest.at