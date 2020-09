SPÖ-Ottakring: Seien wir menschlich und holen wir die Kinder aus Moria heraus!

Entsprechender Antrag der SPÖ-Ottakring wurde gestern im Bezirksparlament mit Mehrheit beschlossen

Wien (OTS/SPW) - Die Zustände nach dem Brand des Flüchtlingslagers im griechischen Moria sind verheerend und das ganz besonders für Kinder. Wir dürfen nicht länger wegschauen. Es geht um Kinder- und Menschenleben und wir wissen, dass es das Richtige ist, wenn auch Österreich wie viele andere Länder umgehend Kinder aus dem zerstörten Flüchtlingslager aufnimmt. Österreich darf sich hier nicht gegen eine solidarische Lösung stellen, fordert die SPÖ-Ottakring in einem entsprechenden Antrag, der gestern Donnerstag mit Mehrheit im Bezirksparlament beschlossen wurde.****

Wenn wir durch die Aufnahme von 100 Kindern aus dem Elend eine Perspektive geben können, heißt das nicht mal ein Kind pro Bezirk in Österreich. „Wir haben als PolitikerInnen eine Verantwortung. Wenn es also darum geht, als soziale Stadt das Richtige zu tun und Kinder, die unsere Hilfe brauchen aufzunehmen, werden wir uns immer dafür aussprechen,“ so Bezirksvorsteher Franz Prokop.

Auch aus humanitärer Sicht ist es die einzige verantwortungsvolle und richtige politische Entscheidung und unsere politische Verpflichtung, Leben zu retten, wenn wir es können. Andere Länder wie Deutschland und Luxemburg sind mit positivem Beispiel vorangegangen und haben sich am EU-Programm beteiligt.

Ottakring bekennt sich, wie auch in der Vergangenheit dazu, diesen Kindern zu helfen. Schon im Jahre 2015 hat der 16. Bezirk Verantwortung übernommen, rasch gehandelt und Flüchtlinge im ehemaligen Pensionisten-Wohnheim Liebhartstal aufgenommen. Mit einer breiten Unterstützung der Ottakringer Bevölkerung wurde damals auch das Unterstützungsprojekt „Connect Ottakring“ ins Leben gerufen, das bis heute Bestand hat und die BewohnerInnen im Flüchtlingsheim unterstützt. „Wir haben Platz, wir haben Freiwillige, die auf unterschiedliche Weise unterstützen würden. Es gibt keinen Grund zu warten! Wir sind bereit!,“ schließt Prokop. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien