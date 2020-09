Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 28.9. bis 4.10.2020

Wien (OTS) - Montag, 28. September

17.00 Uhr: Verleihung des Kurt-Vorhofer- und des Robert-Hochner-Preises (Präsidentschaftskanzlei)

Bitte um Anmeldung unter Angabe von Name, Medium, Tel.Nr., Email bis spätestens Montag, 28.9.2020, 12.00 Uhr an akkreditierungen @ hofburg.at.

Einlass nur für angemeldete Medienvertreter*innen in der Zeit von 16.30 Uhr bis 16.50 Uhr beim Haupteingang der Präsidentschaftskanzlei. Bitte weisen Sie am Eingang einen gültigen Presseausweis, die Dauerakkreditierung des Bundespressedienstes oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor.

Während der Preisverleihung ist der Mund-Nasenschutz vom Betreten bis zum Verlassen der Präsidentschaftskanzlei zu tragen und wir ersuchen um die Einhaltung des vorgeschriebenen Abstandes.

Livestream: https://www.facebook.com/alexandervanderbellen/

Mittwoch, 30. September

16.00 Uhr: Besuch am jüdischen Friedhof Währing (Jüdischer Friedhof, 1180 Wien) - Bitte um Anmeldung unter Angabe von Name, Medium, Tel.Nr., Email bis spätestens Mittwoch, 30.9.2020, 12.00 Uhr an Presse-Sekretariat @ hofburg.at. Begleitung nur für angemeldete Medienvertreter/inn/en möglich.

Donnerstag, 1. Oktober

10.00 Uhr: Teilnahme am Festakt anlässlich „100 Jahre Bundesverfassungsgesetz“/Rede (Österreichische Nationalbibliothek, 1010 Wien)

Freitag, 2. Oktober

11.00 Uhr: Festakt anlässlich „25 Jahre Donauuniversität Krems“/Rede (Schloss Grafenegg)

Samstag, 3. Oktober

11.00 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Festakt „Tag der Leutnante 2020“ anlässlich der Ausmusterung mit anschließender Vorstellung der neuen Offiziere / Rede (Militärakademie/2700 Wiener Neustadt)

Sonntag, 4. Oktober

09.00 Uhr: Teilnahme an der Weihe der erneuerten "Riesenorgel" (Wiener Stephansdom, 1010 Wien)

