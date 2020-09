Grüne OÖ: KO Hirz: Neue Technische Universität: Grüne fordern rasche Entscheidung für den Standort der JKU in Linz

Grüner Antrag im Landtag eingebracht – Standort der JKU bietet die optimalen Voraussetzungen für die neue TU und deren rasche Umsetzung

Linz (OTS) - „Die geplante Technische Universität ist zweifellos ein immens wichtiger Impuls für den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Der Campus der JKU in Linz ist der ideale Standort für diese neue Universität. Nur so können die Synergien mit der Johannes Kepler Universität und deren bereits bestehenden Kompetenzen im Digitalisierungsbereich optimal genutzt werden. Eine Verschränkung der beiden Universitäten wäre sinnvoll und eine bildungspolitische Richtungsentscheidung. In diesem Sinne fordern wir Grüne eine rasche Entscheidung für den JKU Campus als Standort der neuen TU damit dieses Zukunftsprojekt rasch und bestmöglich umgesetzt werden kann. Einen entsprechenden Antrag haben die Grünen im gestrigen Landtag eingebracht“, betont der Grüne Klubobmann LAbg. Gottfried Hirz.

So nachvollziehbar das Werben anderer Standorte ist, sprechen doch die bestehenden Grundvoraussetzungen nahezu ausnahmslos für den Standort der JKU. Diese bietet schon heute zukunftsweisende Lern-, Arbeits- und Forschungsbedingungen. JKU inklusive Science Park, das Linz Institute of Technology (LIT), die nahegelegenen Fachhochschulen OÖ mit den Kompetenzzentren für Software (Hagenberg) und Nachhaltigkeit (v.a. Wels und Steyr) und das Ars Electronica Center – dieses Netzwerk spielgelt die bereits vorhandene umfassende Technologiekompetenz der JKU wider. „Wir haben mit diesem Netzwerk ein stabiles und hochqualitatives Fundament für die neue TU, wie es sonst nirgends gegeben ist. Natürlich muss sichergestellt werden, dass es zwischen diesem JKU Netzwerk und der neuen Uni keine Parallelstrukturen gibt und diese nicht zu Lasten der JKU geht. Sonst wäre diese Uni Projekt keine neue Investition in die Bildung, sondern nur eine Umschichtung von Ressourcen. Und das gilt es zu verhindern“, betont Hirz.

Eine rasche Umsetzung wäre zudem dadurch möglich, als die JKU eine Erweiterung des Campus ab 2023 angekündigt hat. Das Sieger- Projekt wurde bereits präsentiert und alle Vergaberichtlinien sind erfüllt. „Damit ist das Fundament für die neue Uni schon gelegt, denn die Gebäude sind so konzipiert, dass sie jederzeit wieder umgestaltet und damit zielgerichtet für die TU adaptiert werden können“, betont Hirz und hebt hervor, dass das geplante Projekt ein hocheffizientes und klimaschonendes Energiekonzept verwirklichen wird und durch den Green New Deal hier auch beträchtliche Forschungsmittel aus dem EU-Budget lukriert werden können.

