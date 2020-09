Studium Biomedizinische Analytik: Gefragtes Know-how, nicht nur in der Corona-Krise

Wien (OTS) - 90 Studierende begannen Ende August ihr Bachelorstudium der Biomedizinischen Analytik an der FH Campus Wien. Für ein sehr praxisorientiertes Studium ungewöhnlich: erstmals muss heuer vieles aus der Distanz unterrichtet und gelernt werden. Im Berufsalltag ist der Einsatz der Biomedizinischen Analytiker*innen vor Ort, in den Labors, allerdings unabdingbar. Sie zählen zu den systemrelevanten Berufsgruppen in der Corona-Krise. Für das Studienjahr 2020/21 verzeichnete die FH Campus Wien einen Bewerber*innenrekord für das Bachelorstudium.



Unverzichtbar für das Gesundheitssystem



Die Biomedizinische Analytik deckt das gesamte Spektrum der medizinischen Labordiagnostik ab. Laborbefunde sind die Grundlage für immerhin 70–80 % der medizinischen Diagnosen. Ebenso führt sie funktionsdiagnostische Untersuchungsverfahren durch. Biomedizinische Analytiker*innen arbeiten eigenständig und eigenverantwortlich. Sie sind vorwiegend in der Humanmedizin, aber auch in der Veterinärmedizin, in der klinischen Forschung, der Pharmaindustrie oder anderen Industriezweigen tätig. Sie arbeiten in der Gesundheitsversorgung sowie in Lehre und Forschung.

Covid-19 Pandemie: Studierende unterstützten freiwillig in Labors



Das Know-how und die Ressourcen der Biomedizinischen Analytik sind während der Covid-19 Pandemie besonders gefragt. In der Phase des Lockdowns unterstützten 27 Studierende, die kurz vor ihrem Abschluss standen, in Labors des Wiener Gesundheitsverbunds (ehem. KAV) – auf freiwilliger Basis und zusätzlich zu den bereits absolvierten, vorgeschriebenen Pflichtpraktika.



FH Campus Wien an Gurgelstudie beteiligt



In die Pilotstudie zur Testung von 5.000 Schüler*innen und Lehrer*innen auf das SARS-CoV-2 Virus mittels Gurgelmethode flossen ebenfalls die Expertise und die Ressourcen der FH Campus Wien-Studiengänge mit ein. Christine Schnabl, Leiterin des Bachelorstudiums Biomedizinische Analytik, verantwortete die Planung und Durchführung des Pooling-Prozesses. Martina Fondi, Leiterin des Masterlehrgangs Biomedizinische Analytik, war für den Ablauf des Gurgelns und die Schulung der rund 70 Studierenden, die an den Schulen mitarbeiteten, zuständig. Studierende und Lehrende der FH Campus Wien waren dafür mehr als 1.000 Stunden in den Labors der Fachhochschule und der Klinik Favoriten tätig. Neben der FH Campus Wien und dem Wiener Gesundheitsverbund (Klinik Favoriten) waren das Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien, die Joint Microbiome Facility, die Medizinische Universität Wien, Datenmanagement und Statistik Zipko sowie NOVID20 beteiligt. Auf Basis dieser Pilotstudie kommt nun die Gurgelmethode österreichweit zum Einsatz.



Schulstart-Pressekonferenz mit Biomedizinischer Analytik

Es zeigte sich, dass die Kinder sehr gut mit dieser Variante der Testung zurechtkamen und als wesentlich angenehmer empfanden als den Nasen-/Rachen-Abstrich. Christine Schnabl und Martina Fondi präsentierten bei der Schulstart-Pressekonferenz von Bildungsminister Heinz Faßmann am 17. August die Gurgelmethode als geeignete Möglichkeit, Schulkinder auf das SARS-CoV-2 Virus zu testen.



Internationale Biomedizinische Analytik: „MARBLE“ und „Meet in Vipio“



In den letzten Jahren hat sich das Berufsbild und Selbstverständnis der Biomedizinischen Analytiker*innen entscheidend gewandelt. Zwar ist der Blick Biomedizinischer Analytiker*innen berufsbedingt zumeist „ins Innere“ gerichtet, dennoch treiben die Verantwortungsträger*innen und Lehrenden an der FH Campus Wien die internationale Vernetzung kräftig voran. Die FH Campus Wien ist etwa Partnerin im internationalen Joint Degree Programm MARBLE – Master in Biomedical Laboratory Sciences. Neben Österreich sind Irland, Schweden und Portugal Stationen der Studierenden. Die Corona-Krise führt notgedrungen derzeit zu einem Aussetzen des Programms. Im Bachelorstudium läuft aktuell zudem ein Projekt mit der Savonia University in Kuopio/Finnland. Studierende stehen in einem virtual exchange mit Studierenden und Lehrenden in Finnland. Die beiden ersten Semester gestaltete die FH Campus Wien, das dritte Semester konzipiert die finnische Fachhochschule. Teaching Mobility führte aktuell Lehrende des Bachelorstudiums zum Wissensaustausch nach Norwegen an die Hochschule Høgskolen i Østfold, in Fredrikstad.

Prädestiniert für die Forschung

Der Masterlehrgang Biomedizinische Analytik an der FH Campus Wien steht ganz im Zeichen der Forschung. Derzeit laufen Projekte im Bereich Immunologie zu T-Zell-Aktivierung und Identifikation neuer Biomarker bei Multipler Sklerose sowie zu SARS-CoV-2. Absolvent*innen erhielten vielfach Auszeichnungen für hervorragende Masterarbeiten, viele absolvier(t)en nach dem Masterstudium ein PhD-/Doktoratsprogramm an in- und ausländischen Universitäten.

Erfolgsgeschichten von Master-Absolvent*innen

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen



Mit rund 7.000 Studierenden an fünf Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab.

