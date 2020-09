10. Oktober-Feier im Landhaus: Akkreditierungen noch bis 7. Oktober möglich

Mit Livestream, kostenlosem Foto- und Videomaterial sowie über ein Medienzentrum sollen so viele Menschen wie möglich an der Feierstunde „teilnehmen“ können

Klagenfurt (OTS) - Aufgrund der Covid19-Vorgaben und zum Schutz der Bevölkerung wird, anders als ursprünglich geplant, die Feier zum 10. Oktober mit strikter Zutrittsregelung und begrenzter Teilnehmerzahl im Wappensaal des Kärntner Landhauses stattfinden. Der ORF wird diese Feierstunde live übertragen. Der Stream kann sowohl über die Social Media Kanäle des Landes (Facebook @landkaernten und Instagram @landkaernten) sowie auf kärnten.tv mitverfolgt werden. Das gesamte Videomaterial wird eine Stunde nach der Feier online verfügbar sein.

Wir bitten um Verständnis, dass es aufgrund des begrenzten Platzes nicht möglich sein wird, Journalistinnen und Journalisten für die Feierlichkeit im Wappensaal zu akkreditieren. Gerne werden wir aber die Möglichkeit bieten, in einem eigens vorbereiteten Medienzentrum im Landtagssitzungssaal die Veranstaltung via Livestream mitzuverfolgen. Dafür bitten wir um Akkreditierung unter abt1.lpd @ ktn.gv.at bis spätestens 7. Oktober. Bitte sowohl die Anzahl als auch die Namen der Teilnehmer bekannt geben, um auch im Pressebereich eine geordnete Einteilung zu ermöglichen.

Der Landespressedienst wird darüber hinaus kostenloses Foto- und Videomaterial zur Verfügung stellen.

Einen Livestream sowie kostenloses Foto- und Videomaterial wird es auch zu den Kranzniederlegungen am Donnerstag, dem 8. Oktober sowie am Freitag, 9. Oktober, in Maria Saal, Annabichl und im Landhaushof geben. Die Gedenkfeier mit dem Zapfenstreich der Militärmusik Kärnten im Landhaushof wird auch vom ORF live übertragen.

(Schluss)

