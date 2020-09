DECA - Eine Stimme für Energieeffizienz begrüßt Novelle zum Umweltförderungsgesetz

Haftungen für Contracting fördern die Entwicklung von Energiedienstleistungen und ermöglichen neue innovative Geschäftsmodelle

Die DECA sieht in diesem neuen Instrument einen wichtigen Impuls für Energiedienstleistungen und Contracting in Österreich. Dies ist umso wichtiger, als die Fortschritte in der Energieeffizienz in Österreich bisher weit hinter den Notwendigkeiten und Möglichkeiten zurückgeblieben sind Ing. Robert Pichler, Obmann der DECA

Wien (OTS) - Der Nationalrat hat gestern mit der Novelle zum Umweltförderungsgesetz (UFG) auch einen Haftungsrahmen für Contracting beschlossen. Innovativen Energiedienstleistern wird es damit leichter, ihre Kunden (Haushalte, Unternehmen) bei den für eine erfolgreiche Energiewende notwendigen Investitionen zu unterstützen.

Von Heizungstausch über Energieeffizienz bis zur Bereitstellung von Prozesswärme für die Industrie: Contractinganbieter nehmen ihren Kunden die Last der Investition und des Betriebs ab. Sie gehen dabei eine langfristige Vereinbarung mit ihren Kunden ein. Der neue Haftungsrahmen soll den Anbietern dabei helfen, diese unkompliziert, kostengünstig und rasch umsetzen zu können.

Die DECA begrüßt diese Innovation im Rahmen der UFG-Novelle sehr und sieht darin eine ihrer wesentlichen Forderungen für eine Entwicklung des Marktes für Energiedienstleistungen in Österreich erfüllt.

„Die DECA sieht in diesem neuen Instrument einen wichtigen Impuls für Energiedienstleistungen und Contracting in Österreich. Dies ist umso wichtiger, als die Fortschritte in der Energieeffizienz in Österreich bisher weit hinter den Notwendigkeiten und Möglichkeiten zurückgeblieben sind“ , freut sich Ing. Robert Pichler, Obmann der DECA.

Dieser Haftungsrahmen ist ein innovatives Instrument, das zusätzliches Kapital für wichtige Bereiche der Energiewende mobilisieren kann. Der Erfolg wird maßgeblich davon abhängen, dass bei der noch offenen Ausgestaltung der Richtlinien auch die richtigen Schwerpunkte gesetzt werden. Die DECA setzt sich daher nachdrücklich dafür ein, dass möglichst das ganze Portfolio von klimawirksamen Contractingangeboten von dieser Absicherungsmöglichkeit umfasst wird.

DECA - Dienstleister Energieeffizienz und Contracting Austria

Die DECA ist seit 2013 erfolgreich als eine Stimme für Energieeffizienz und Energiedienstleistungen in Österreich aktiv. Sie bringt sich als unabhängige Plattform für Unternehmen in Österreich in die Diskussion um bessere Rahmenbedingungen ein. Sie ist Anlaufstelle in Fragen der Energieeffizienz und des Energie-Contractings für Kunden und Kooperationspartner.

Österreichischer Energieeffizienzkongress

Die DECA veranstaltet am 9.11.2020 den Österreichischen Energieeffizienzkongress, der mit spannenden Vorträgen und Diskussionen aktuelle Themen zu Energieeffizienz und Contracting abdecken wird.

Weitere Informationen und Anmeldung

Rückfragen & Kontakt:

DECA

Dr. Christian Kaltenegger

Leitung Geschäftsstelle

Tel: +43 664 12 20 202

E-Mail: c.kaltenegger @ deca.at

www.deca.at