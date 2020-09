„Kulturversager“ bei „Was gibt es Neues?“ am 25. September in ORF 1

Mit Resetarits, Beimpold, Sarsam, Seidl und Gernot

Wien (OTS) - Den Welttag des Comics begeht Oliver Baier in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 25. September 2020, um 22.20 Uhr in ORF 1 mit seinem launigen Rateteam, bestehend aus Lukas Resetarits, Ulrike Beimpold, Omar Sarsam, Gery Seidl und Viktor Gernot. Wobei diese sicher nicht die „hässlichen Fünf“ sind, nach denen unter anderem gefragt wird. Kabarettist Mario Lucic möchte schließlich noch wissen, was man unter einem „Kulturversager“ versteht.

