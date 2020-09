„Vera“ am 25. September in ORF 2

Wien (OTS) - Mit dem singenden „Rosenheim-Cop“ Max Müller, dem „Rockstar“ der Mathematik Daniel Jung und dem Kärntner Goldsucher Dr. Georg Kandutsch

TV-Cops, Zahlenakrobat und Goldsucher zu Gast bei „Vera“: Am Freitag, dem 25. September 2020, sind um 21.20 Uhr in ORF 2 der singende „Rosenheim-Cop“ Max Müller – in Begleitung von „Cop“-Kollegin Vanessa Eckart, der „Rockstar“ der Mathematik, Daniel Jung und der überaus erfolgreiche Kärntner Goldsucher Dr. Georg Kandutsch zu Gast bei Vera Russwurm.

Max Müller, der sympathische Polizist Michi Mohr aus den „Rosenheim-Cops“, ist auch ausgebildeter Sänger und gibt bei Vera Russwurm eine Kostprobe seines Könnens. Darüber hinaus spricht er erstmals in der Öffentlichkeit über seine große Leidenschaft, die Astrologie, und erzählt, was ihm die Sterne in seinem Leben bisher schon alles verraten haben. Müller kommt gemeinsam mit Vanessa Eckart, der neuen Hauptkommissarin der „Rosenheim-Cops“.

Außerdem begrüßt Vera Russwurm den Kärntner Geologen und Goldsucher Dr. Georg Kandutsch, der nicht nur am größten Goldfund der Alpen beteiligt war – gemeinsam mit Freunden holte er 20 kg Gold aus den Bergen –, sondern auch in Kärntner Flüssen immer wieder Gold findet. Er bringt auch einen Millionen Jahre alten, echten Saurier mit, den er heuer in der Nähe vom Weißensee gefunden hat.

Und: der „Rockstar“ der Mathematik! Der 38-jährige Daniel Jung, dessen Erklär-Videos auf YouTube bereits mehr als 250 Millionen Mal aufgerufen wurden – vor allem von Schülerinnen, Schülern und Studierenden, aber auch von Lehrerinnen und Lehrern. Mittlerweile gibt es Tausende Kids, die T-Shirts mit dem Slogan „Daniel Jung saved my life“ tragen, weil er es wie kein anderer versteht, Mathematik in 5-Minuten-Clips verständlich zu machen. Mit Vera Russwurm spricht er auch über die Anforderungen an Schulen im digitalen Zeitalter.

