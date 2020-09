Sonic Territories: Wiener Seestadt entdecken mit Sound Art

Sonic Territories das erste Festival für Sound Art und experimentelle Musik belebt vom 09.-10.Oktober 2020 die Wiener Seestadt.

Wien (OTS) - Hybrid Event mit Live Performances und Streamings in Wien Seestadt mit Renick Bell (US), BR Laser (AT), BYDL (AT), Janne Eraker (NO), GISCHT (AT), Oliver Hangl (AT) / ARMY OF GUITARS: Chris Janka, Claudius Jelinek, MS Mutt, Pete Prison IV, Mario Stadler, Rahel Kraft (CH, Kristoffer Lislegaard (NO), Arun Natarajan (IN), Rojin Sharafi (IR/AT, theclosing (AT), Welia (AT), Mia Zabelka (AT)



www.sonic-territories.at

www.ntry.at



Tagesprogramm: Eintritt Frei

Army of Guitars, Paradoxical Creatures: 8€

Abendtickets Konzerte: 12€ Festivalpass: 20€

