Online-Kongress zum Thema Digitalisierung & Künstliche Intelligenz aus dem Silicon Valley

Führende Experten aus hochkarätigen Unternehmen bieten spannende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen aus dem Silicon Valley

Wien (OTS) - In einem 5-tägigen Online-Kongress zeigen führende Experten aus dem Silicon Valley, was erfolgreiche US-Unternehmen ihren Mitbewerbern voraushaben und was europäische Firmen von diesen lernen können. Hochrangige Führungskräfte aus renommierten Unternehmen wie Microsoft, Capgemini, Uber, Cisco, Bain & Company, Pinterest, Airbnb, Siemens, Salesforce, IBM und vielen anderen bieten dabei spannende Einblicke.

Künstliche Intelligenz und Digitalisierung werden künftig ganze Branchen verändern. Die Regeln der Wirtschaft werden gerade von der Produktion, Energiegewinnung, Landwirtschaft bis hin zu Kommunikation und Dienstleistung neu geschrieben. Führungskräfte sollten in diesem dynamischen Umfeld nicht nur die Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens sicherstellen, sondern auch neue Chancen und Geschäftsfelder entdecken. Für Führungskräfte ist es jedoch nicht immer leicht, über alle Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Deshalb bietet das Wiener Unternehmen Akademie3 jetzt einen 5-tägigen Online-Kongress, der ein breites Themenspektrum abdeckt. 44 Vortragende aus der San Francisco Bay Area stellen in rund 30 Stunden unter anderem dar, wie erfolgreiche Unternehmen mit Innovationen, Veränderungen und Disruptionen umgehen, Künstliche Intelligenz in den Unternehmensalltag integrieren und eine zeitgemäße und offene Unternehmens- und Führungskultur leben. Neben vielen weiteren betriebswirtschaftlichen Aspekten, wird auch auf ethische und umweltpolitische Fragestellungen eingegangen.

Innovativ sind allerdings nicht nur die Inhalte, sondern auch das Tagungsformat. Damit interessierte Führungskräfte unabhängig von ihren Terminplänen teilnehmen können, wurden alle Vorträge vorab aufgezeichnet und sind über ein eigens eingerichtetes Portal erreichbar. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können selbst entscheiden, wann sie welchen Vortrag ansehen möchten. In einer ansprechenden Online-Chat-Landschaft besteht die Möglichkeit, sich mit den Vortragenden und anderen Gästen auszutauschen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.akademie3.com/silicon-valley-meets-europe/

