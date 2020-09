AVISO: Metaller-KV - Gewerkschaften übergeben morgen Forderungsprogramm

Verhandlungsteam von PRO-GE und GPA-djp geht selbstbewusst in die Verhandlungen

Wien (OTS) - Am Donnerstag läuten die Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp mit der Übergabe des Forderungsprogrammes an die Arbeitgeber der Metallindustrie die Herbstlohnrunde ein. Die Übergabe der Forderungen für die Kollektivvertragsverhandlungen findet um 11 Uhr in der Wirtschaftskammer Österreich statt. Gegen 12 Uhr stehen die beiden Verhandlungsleiter auf ArbeitnehmerInnenseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp), im für MedienvertreterInnen reservierten Saal 5 für erste Pressestatements zur Verfügung und werden die konkreten Forderungen präsentieren.

Im Anschluss daran findet die erste Verhandlungsrunde mit dem Fachverband Metalltechnische Industrie statt. „Wir gehen gemeinsam mit den BetriebsrätInnen sehr selbstbewusst in diese Lohnrunde und erwarten uns von den Arbeitgeberverhandlern konstruktive Gespräche für einen raschen Abschluss“, sagen Wimmer und Dürtscher.

BITTE MERKEN SIE VOR:

Kollektivvertragsverhandlungen Metallindustrie 2020

Pressestatements nach der Forderungsübergabe gegen 12 Uhr

Gesprächspartner: PRO-GE Bundesvorsitzender Rainer Wimmer und GPA-djp Bundesgeschäftsführer Karl Dürtscher

Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Saal 5

