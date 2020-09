12. Genussschauspiel im 4****S Hotel Alpenhof, Hintertux

Der Alpenhof - Bühne eines kulinarischen Höhepunkts

Hintertux/Tirol (OTS) - Das Genussschauspiel im Alpenhof ist jedes Jahr bei Gourmets in aller Munde. Pünktlich Anfang Oktober kommen Gäste in den Genuss von außergewöhnlichen, kreativen Gaumenfreuden, wenn Küchenchef Maximilian Stock, ausgezeichnet mit 1 Haube von Gault Millau, vom 03.10. – 10.10.2020 Besuch von österreichischen Spitzen-Köchen bekommt. Gemeinsam zeigen sie an vier Abenden was die Herde alles hergeben. Abgerundet wird das Geschmacks-Feuerwerk von erlesenen Wein- & Bierspezialitäten.

Ein Genussspektakel der Extraklasse

Auch im Oktober 2020 kann sich das Genussprogramm im Alpenhof sehen lassen: Den Anfang machen am 5.10. die Geschwister Viktoria & Dominik Edlinger aus Salzburg mit ihrem außergewöhnlichen SeeSushi-Konzept. „Asian style – pure Austrian products“ laut das Motto dieses Abends. Tags darauf setzt 3 Hauben-Gastkoch Tom Riederer aus der Steiermark den Genussreigen mit einem kreativen Gourmetdinner fort, begleitet von Bierspezialitäten der Privatbrauerei „Zillertal Bier“. Am 7.10. können sich Gäste auf besonders feurige Köstlichkeiten von Grillmeister Adi Bittermann freuen und am 8.10. kredenzt Maximilian Stock ein Best-of-Menü aus der Alpenhof-Genießerstube. Edle Weinspezialitäten der Weingüter Schloss Gobelsburg & Stift Klosterneuburg runden den Geschmack ab. Um den Gaumen zu schließen, werden am 9.10. noch Tiroler Käsespezialitäten im Beisein von Käsesommelier Marcel Kreidl serviert.

Kreativ, regional, besonders

Auch das heurige Genussschauspiel steht, wie alles im Alpenhof, unter einem regionalen Stern. Alle Köche zeigen ihre Nähe und Verbindung zu ihrer Heimat und zur Natur und präsentieren Gourmetfreuden, die regionale Produkte auf kreative Art und Weise verarbeiten und besondere Geschmacksakzente setzen. Umrahmt wird das Genussschauspiel von der familiären, gemütlichen Atmosphäre im Alpenhof, der Herzlichkeit der Gastgeberfamilie Dengg und einem bunten Rahmenprogramm, u.a. mit einem Wanderausflug zur urigen Schrofenalm.

Das 12. Genussschauspiel ist ein kulinarischer Höhepunkt im Jahr, den man sich nicht entgehen lassen sollte – dafür sorgen die einzigartigen Genusskreationen, die besondere Stimmung im Alpenhof in Hintertux auf 1.500 m und viele weitere Highlights.

