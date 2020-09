Sodexo hilft das Mittagsgeschäft in der Gastronomie trotz Homeoffice anzukurbeln

Tendenziell höhere Konsumation freut Gastronomen, die sich aufgrund steigender Infektionszahlen erneut mit großen Herausforderungen konfrontiert sehen.

Wien (OTS/LCG) - Die Aufforderung der österreichischen Bundesregierung, wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten, um die COVID-19-Verbreitung einzudämmen, ist eine Hiobsbotschaft für die Gastronomie. Geschäftsessen nehmen ab und der gemeinsame Lunch mit Kollegen fällt oft aus. Auch die Maskenpflicht trägt nicht zu positiver Stimmung bei. Schon seit Lockerung der Maßnahmen hat das Mittagsgeschäft vielen Gastronomen Sorgen bereitet und sich erst langsam erholt.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es doch: Seit 1. Juli 2020 gelten neue Regelungen für die Steuerfreibeträge beim Essenszuschuss. Mit der Anhebung um satte 82 Prozent können Unternehmen ihre Mitarbeiter nunmehr mit bis zu acht Euro pro Tag in ihrer Mittagsverpflegung unterstützen. Dabei wird der gewünschte Betrag vom Unternehmen denkbar unkompliziert direkt über das Webportal auf den Sodexo Restaurant Pass aufgebucht und unmittelbar am persönlichen Sodexo-Konto gutschrieben. Die Bezahlung erfolgt sicher und kontaktlos mit der Restaurant Pass Karte von Sodexo. Das aktuelle Guthaben ist jederzeit transparent und datenschutzkonform über das Webportal oder die App am Smartphone abrufbar. Der Essenszuschuss kommt bei den Mitarbeitern brutto für netto an, für den Arbeitgeber fallen für die Höhe des Betrags keine Lohnnebenkosten an.

„Gerade im Homeoffice sind bewusste Pausen wichtig. Ein vom Arbeitgeber gestütztes Mittagessen fördert die Bindung zum Unternehmen und lässt einen gelegentlichen Lunch mit Kolleginnen und Kollegen auch in Zeiten von Homeoffice zu einer willkommenen Abwechslung werden, die zudem die informelle Kommunikation fördert. Der Gastronomie bringt die Partnerschaft mit Sodexo wichtiges Geschäft und neue Kundinnen und Kunden“ , ist Sodexo Benefits & Rewards-Geschäftsführer Andreas Sticha überzeugt.

„Die Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben die Gastronomie sehr hart getroffen. Der auf acht Euro gestiegene Freibetrag für den Essenszuschuss hilft uns sehr, wieder auf die Beine zu kommen: Die Gäste kommen nicht nur häufiger, sie konsumieren auch spürbar mehr!“ , berichtet Lukas Maier, Inhaber der Gastwirtschaft „Zum Schwammerl“, aus der Praxis. Er ist seit über drei Jahren Akzeptanzpartner von Sodexo und ergänzt: „Die Bezahlung mit der Sodexo Restaurant Pass Card erfolgt unkompliziert, kontaktlos und sicher. Hinzu kommt, dass die Gäste durch den erhöhten täglichen Zuschuss mit der Sodexo Restaurant Pass Card zumeist den ganzen Betrag in einem begleichen können.“

Schmackhafter Mehrwert für Mitarbeiter, Unternehmen und Gastronomen

Mit dem zunehmenden Umspringen der Corona-Ampel auf Orange in vielen Teilen des Landes und dem damit verbundenen Appell der österreichisches Bundesregierung steigt die Zahl der Menschen, die sich im Homeoffice befinden, erneut an. Das bewusste Einhalten von Pausen wird zum Drahtseilakt und die Work-Life-Balance gerät leicht aus dem Gleichgewicht. Durch die Verlängerung der Corona-Kurzarbeit werden viele Mitarbeiter mit einem um bis zu 20 Prozent geringerem Einkommen auskommen müssen. Mit dem Sodexo Restaurant Pass können Firmen unkompliziert ihre Anerkennung gegenüber Mitarbeitern ausdrücken und einen spürbaren Mehrwert in wirtschaftlich schwierigen Zeiten liefern. Eine schmackhafte Investition in Mitarbeiterbindung und -motivation, die unmittelbar ankommt: Bei den Mitarbeitern wie auch bei der heimischen Gastronomie!

