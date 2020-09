HC-LAbg. Dietrich Kops: Grüner Hass gegen Autofahrer mittlerweile unerträglich

Staus durch Straßenblockade auf Landstraßer Hauptstraße Höhe Rochusmarkt vorprogrammiert

Wien (OTS) - „Und sie reiten wieder, die apokalyptischen Grünen mit ihrer Anti-Autofahrer-Politik. Jüngstes Meisterstück aus der Reihe ‚Absurde Politik der Grünen in Wien‘ wird heute zwischen 16 und 22 Uhr eine Straßenblockade auf der Landstraßer Hauptstraße auf Höhe Rochusmarkt sein. Umfangreiche Staus sind dabei natürlich vorprogrammiert“, erklärte heute ‚Team HC Strache‘-LAbg. Dietrich Kops.



Es sei darüber hinaus ein Wahnsinn, die Menschen in Corona-Zeiten mit solch irrwitzigen Demonstrationen zu belästigen. Anstatt froh zu sein, dass sich der Individualverkehr einigermaßen fließend durch Wien bewegt, drängen die Grünen die Menschen in die ohnehin überfüllten Öffis, führte Kops weiter aus.



„Ein derartiger Hass gegen Autofahrer ist nicht nur inhaltlich schwachsinnig und mittlerweile unerträglich, er ist in Zeiten wie diesen auch skrupellos und gefährdet fahrlässig die öffentliche Sicherheit. Das Motto der Grünen im 3. Bezirk scheint zu sein: Autofahrer raus und Asylanten rein. Wir sagen daher: Am 11. Oktober die Grünen aus Wien Landstraße rauswählen“, so Kops abschließend.



