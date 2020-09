Jubiläum: 25 Jahre Antenne Steiermark

Vor 25 Jahren wurde mit dem Start von Antenne Steiermark als erstes österr. Privatradio Mediengeschichte geschrieben

Graz (OTS) - 1995 tat es noch ein normaler Countdown aus dem NASA-Archiv, dann ging es am 22. September um punkt 9.55 Uhr los. Es erklang „Wir spielen die Hits, die größten Hits, Superstars nonstop. Antenne Steiermark!“. Und dann: „Hallo, herzlich willkommen, Grüß Gott! Hier ist Antenne Steiermark, Österreichs erstes Privatradio. Freut mich, dass Sie mit dabei sind.“ Der erste Song, der auf Antenne Steiermark lief, war kein Zufall, sondern ein Statement: „Born To Be Alive“ von Patrick Hernandez.

Es war der Beginn einer einzigartigen Erfolgsgeschichte, das sind sich Gründungsgeschäftsführer Alfred Grinschgl und der „amtierende“ Geschäftsführer Gottfried Bichler – er ist vom ersten Tag an für den Sender tätig – einig: „Antenne Steiermark ist in vielerlei Hinsicht die Nummer 1 geblieben und hat als Flaggschiff der österreichischen Privatradios Pionierarbeit geleistet. Rund eine Viertelmillion Hörerinnen und Hörer vertraut auf den Tagesbegleiter Nummer 1, die Antenne ist ein beliebter Partner der regionalen Wirtschaft, das Programm mehrfach mit österreichweiten Radiopreisen ausgezeichnet. Wegbereiter der permanenten Vorreiterrolle waren und sind die Mitarbeiter des Senders. Sie machen nicht nur Radio – sie leben es. Sie sind mit Begeisterung dabei und begeistern damit andere, ihrer Hörerinnen und Hörer. Sie sind die Antenne.“

Und sie feiern ab 22. September auch Geburtstag mit den Hörern – mit dem Antenne Hitcountdown. Die mit Abstand längste Geburtstagsparty des Landes beginnt am Dienstag um 8 Uhr und dauert vier Tage! Immerhin gilt es, die 1000 Lieblingshits der Steirerinnen und Steirer, die darüber vorab auf www.antenne.at abgestimmt haben, zu spielen. Moderiert wird der Hitcountdown nonstop von den Antenne Muntermachern Thomas Axmann, Chrisi Klug und Thomas Seidl, die dafür das Studio im Styria Media Center in Graz vorübergehend zu ihrem Zuhause machen. Wie es dem Moderatoren-Trio dabei ergeht, wird natürlich nicht nur live im Radio, im Web oder via Antenne App zu hören, sondern auch auf den Social-Media-Plattformen der Antenne zu sehen sein.

Parallel dazu lässt man natürlich die Highlights der vergangenen 25 Jahren Revue passieren. Auf www.antenne.at können die Hörer im Booklet zum Jubiläum blättern. Die digitale Festschrift erzählt von den Anfängen des Senders, von den Karrieren der Mitarbeiter, vom Spirit in Gelb und von der Zukunft des Radios, die in Österreich längst begonnen hat: vor 25 Jahren mit Antenne Steiermark.

Mit Grußbotschaften „on Air“ stellten sich Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler ein. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ließ es sich nicht nehmen, auf Abstand persönlich im Antenne-Studio vorbeizuschauen. Ihm und Styria Vorstand Markus Mair wurde das erste druckfrische Exemplar der Festschrift überreicht.

