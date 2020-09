KARAWANE DER MENSCHLICHKEIT: Hilfe für Moria

Ich kann nicht tatenlos zusehen, in welch' unwürdigen Zuständen die Menschen in Moria leben. Ich will meine tiefe Betroffenheit in positive Energie umsetzen und so entschied ich diesen Menschen direkt zu helfen. Pascal Violo

Wien/Güssing/Eltendorf (OTS) - Wir alle sind betroffen von den Bildern, die uns aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria erreichen. Und während andere über die Entscheidungen unserer Politiker diskutieren, hat der Güssinger Pascal Violo konkrete Maßnahmen gesetzt: Am 13. Oktober fährt er ins Lager nach Moria und sammelt bis dahin Spenden.

Dieses außergewöhnliche Engagement hat auch viele seiner Freund_innen angesteckt, die sich entschlossen, ihn zu unterstützen. So entstand die „KARAWANE DER MENSCHLICHKEIT“. Lasst uns ein Zeichen der Menschlichkeit setzen und Zivilcourage zeigen! Zusammen helfen: direkt, unbürokratisch, von Mensch zu Mensch!

Dringend benötigte Spendengelder werden vor Ort der Organisation „Ärzte ohne Grenzen" übergeben. Es gibt eine Liste mit benötigten Sachspenden die an mehreren Annahmestellen in Wien, der Steiermark und dem Burgenland abgegeben werden können.

Spendenkonto: Karawane der Menschlichkeit, Raiffeisenbank Güssing,

IBAN: AT14 3302 7000 0002 3408, BIC: RLBBAT2E027

Rückfragen & Kontakt:

Pascal Violo: +43/699/81932213

Mario Thalwitzer: +43/699/10156876

karawanedermenschlichkeit @ gmx.at