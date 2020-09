E-Scooter vor fahrende U-Bahn geworfen – Tatverdächtiger festgenommen

Vorfallszeit: 21.09.2020, 22:00 Uhr Vorfallsort: 5., Rechte Wienzeile – nächst U-Bahnstation Pilgramgasse

Wien (OTS) - Wie bereits berichtet, wurden am 10.09.2020 gegen 20:30 Uhr im Bereich der Station Pilgramgasse ein E-Scooter und ein Fahrrad auf die Gleise vor herannahende U-Bahnen geworfen, wobei es zu einem Brand kam, jedoch glücklicherweise niemand verletzt wurde.

In den gestrigen Abendstunden kam es erneut zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem ebenfalls in dem U-Bahnbereich ein E-Scooter auf die Gleise vor eine fahrende U-Bahn geworfen wurde, sodass eine Notbremsung eingeleitet werden musste. Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass kurz darauf ein 23-jähriger österreichischer Staatsbürger als mutmaßlicher Täter festgenommen werden konnte. Sie hatte den Mann dabei beobachtet, wie dieser den E-Scooter auf die Gleise geworfen hatte und anschließend im Begriff war, auch ein Fahrrad hinunter zu werfen. Die in der Zwischenzeit alarmierten Polizeibeamten konnten den 23-Jährigen, der sich augenscheinlich vor den Polizisten in einem Gebüsch versteckte, vorläufig festnehmen. Zu den Vorwürfen schweigt der Mann. Ob die beiden Vorfälle zusammenhängen ist Gegenstand von Ermittlungen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at