HC Strache: Vorwurf der illegalen Parteifinanzierung – Ermittlungen nach 16 Monaten eingestellt

In der 2. Republik beispiellose Hetzkampagne steht vor ihrem Zusammenbruch

Wien (OTS) - „Nun hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Vorwurf der illegalen Parteifinanzierung über Vereinskonstruktionen eingestellt, wie ich dies auch stets prognostiziert habe. Außerdem belegt dies nun eindrucksvoll die in der 2. Republik beispiellose Hetzkampagne gegen meine Person und auch die medial befeuerten Vorverurteilungsmaschinerien – wie angeblich falscher Wohnsitz und Ibiza-Video – platzen wie Seifenblasen“, erklärte heute HC Strache.



Seit dem Erscheinen des illegal produzierten Ibiza-Videos sei Strache mit den haltlosen Vorwürfen der illegalen Parteifinanzierung konfrontiert gewesen, obwohl er stets betonte, dass jegliche Spenden zu 100% rechtskonform abzuhandeln seien und auch keinerlei Gegenleistungen für etwaige Zuwendung erwartet werden können, erklärte der Bundesobmann des Teams HC Strache weiter.



„Sogar am Sonntag in der Pressestunde wurde dieses Thema von Profil-Journalistin Eva Linsinger noch in epischer Breite aufs Tapet gebracht – zu Unrecht, wie wir es nun schwarz auf weiß haben. Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich bei den ermittelnden Behörden für ihr vorbildliches und rechtsstaatlich korrektes Vorgehen und bin der Überzeugung, dass sich auch alle anderen unfairen Anschuldigungen, die meine ehemaligen Mitstreiter gegen mich erheben, schon bald in Luft auflösen werden. Mit dieser regelrecht bösartigen Art und Weise, mit der man hier agiert und die mit Schaudern an das Dirty Campaigning des SPÖ-Beraters Silberstein bei der Nationalratswahl 2017 erinnert, wird man keinen Erfolg haben. Es wird sich nämlich schon bald aufklären, wer die wahren Täter in dieser schmierigen Verleumdungskampagne gegen mich sind. Denn wie heißt es so schön: Man liebt den Verrat, aber nicht die Verräter“, so Strache abschließend.



