BDO DigiTax – Die Zukunft der Buchhaltung beginnt jetzt!

Wien (OTS) - In vielen Unternehmen ist die Buchhaltung noch streng papiergetrieben organisiert. Nicht zuletzt der Lockdown hat eindrucksvoll vor Augen geführt, dass das zum Problem werden kann. BDO stellt nun mit DigiTax eine zeiteffiziente, ortsunabhängige und benutzerfreundliche Digitallösung vor.

Die traditionell auf Papierbasis organisierte Buchhaltung bringt zahlreiche Nachteile mit sich: Nicht nur, dass Ablage und Suche von Belegen Zeit kostet und wertvolle Ressourcen bindet. Vor allem stehen relevante Kennzahlen des Unternehmens, auf die es frühzeitig zu reagieren gilt, nur zeitverzögert zur Verfügung – im schlechtesten Fall erst dann, wenn es bereits zu spät ist.

BDO DigiTax schafft Abhilfe für diese Probleme: Belege werden via Scan digitalisiert, mit wenigen Klicks sortiert und elektronisch abgelegt. Im revisionssicheren Archiv stehen sie jederzeit zur Verfügung und sind ortsunabhängig abrufbar. Egal, ob im Büro oder im Home Office: Mithilfe der Volltextsuche haben Sie Belege innerhalb weniger Sekunden zur Hand.

Für unsere Buchhaltungskundinnen und -kunden übermittelt das System sämtliche Belege automatisch an den persönlichen BDO Buchhaltungsprofi, der somit in der Lage ist, Buchungen ohne Zeitverzögerungen vorzunehmen. Die daraus resultierenden Unternehmenszahlen bereiten wir für unseren Kundinnen und Kunden auf einem persönlichen digitalen Dashboard auf, sodass alle Kennzahlen tagesaktuell und ortsunabhängig vorliegen. So können notwendige Entscheidungen rasch getroffen werden, um den langfristigen Erfolg des Unternehmens sicherzustellen.

Allen BDO Buchhaltungskundinnen und -kunden stellen wir das digitale Dashboard sowie die Basisversion des revisionssicheren Archivs kostenlos zur Verfügung.

„Mühsame Belegsuchen gehören mit BDO DigiTax ebenso der Vergangenheit an wie die zeitverzögerte Verbuchung, wenn Belege erst beim Steuerberater abgegeben werden müssen. Unsere Kundinnen und Kunden sollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können – mit BDO DigiTax haben sie dafür mehr Zeit und Ressourcen“ , betont Jürgen Stranimaier, Partner bei BDO.





