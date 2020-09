BV-Mickel: Freue mich, dass mit Manfred Kerry ein erfahrener freier Bezirksmandatar für die Josefstadt antritt

Ausgewiesener Fachmann in Verkehrsfragen wechselt von SPÖ zur Volkspartei

Wien (OTS) - Bei der Bezirksvertretungswahl 2020 in der Josefstadt tritt auf der Liste der amtierenden Bezirksvorsteherin Veronika Mickel der freie Mandatar und ehemalige SPÖ-Bezirksvorsteher Stellvertreter Mag. Manfred Kerry an. Manfred Kerry ist vor zwei Jahren aus der SPÖ ausgetreten und war seitdem als unabhängiger Mandatar tätig. Er ist seit über 20 Jahren Mitglied der Josefstädter Bezirksvertretung und ein ausgewiesener Fachmann in Verkehrsfragen. Die Zusammenarbeit zwischen Kerry, Veronika Mickel und dem ÖVP-Klub war immer schon eine sehr konstruktive und von dem Geist geprägt, das Beste für die Josefstadt zu erreichen.

Nun hat sich Manfred Kerry entschlossen, Veronika Mickel bei dieser Wahl zur Wiederwahl als Bezirksvorsteherin aktiv zu unterstützen: „Die gegenwärtige Bezirksvorsteherin der Josefstadt Veronika Mickel sticht aus vielen Gründen hervor. Sie hat nach meiner Erfahrung und Einschätzung eine äußerst professionelle und effiziente Arbeitsweise. Im Laufe der letzten Jahre konnte ich eine extreme Zielstrebigkeit hinsichtlich der Interessensvertretung der Josefstädterinnen und Josefstädter erkennen, ohne jedoch dogmatisch parteipolitischen Sichtweisen verhaftet zu sein“, so Manfred Kerry in seiner Begründung.

VP-Klubobman Florian Mauthe zu Kerrys Kandidatur: „Ich schätze die professionellen Beiträge von Manfred Kerry zu politischen Themen in der Josefstadt. So bin ich sehr froh, auch zukünftig nicht auf seine Erfahrung verzichten zu müssen.“ Bezirksvorsteherin Veronika Mickel über die Bereitschaft Manfred Kerrys weiter für die Josefstadt zur Verfügung zu stehen: „Ich freue mich sehr, dass mit Manfred Kerry ein erfahrener Kommunalpolitiker und freier Mandatar für die Josefstadt antritt! Uns beiden ist die Sachpolitik über Parteigrenzen hinweg ein besonderes Anliegen", betont BV Veronika Mickel abschließend.

