„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“-Dreiteiler „Habsburgs Hoflieferanten“

Außerdem: Hubert von Goisern, Manuel Rubey und Eva Rossmann zu Gast in „erLesen“

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 22. September 2020 widmet sich „Habsburgs Hoflieferanten“ und zeigt alle drei Teile der gleichnamigen ORF-III-Koproduktion mit ARTE. Um 20.15 Uhr geht es in Folge eins auf eine „Einkaufstour mit Sisi und Franz Josef“ zu jenen Geschäftsleuten, Gastronomen und Zuckerbäckern, die exklusiven Zugang zum Hof genossen und auch ungeahnte Einblicke ins Haus Habsburg bekamen. Es folgen die Teile zwei und drei: „Der kaiserliche Haushalt von Maria Theresia bis Katharina Schratt“ (21.05 Uhr) und „Untergang und Wiedergeburt“ (21.55 Uhr).

Hubert von Goisern, Manuel Rubey und Eva Rossmann begrüßt Heinz Sichrovsky um 22.45 Uhr in einer neuen Ausgabe des ORF-III-Büchermagazins „erLesen“. Hubert von Goisern ist der Welt als Vollblutmusiker bekannt – im Frühsommer hat er seinen Debütroman „flüchtig“ vorgestellt, der unter seinem bürgerlichen Namen Hubert Achleitner erschienen ist und vom Verschwinden einer Frau und einer Reise von Österreichs Bergen bis nach Griechenland handelt. Der Schauspieler, Kabarettist und Sänger Manuel Rubey setzt sich in seinem Buch „Einmal noch schlafen, dann ist morgen“ mit der Bedeutung des Innehaltens auseinander und plädiert – nicht nur in Zeiten der Krise – für Entschleunigung und Reduktion. Auch Eva Rossmann recherchiert für ihre Krimis zu brandaktuellen Themen – ob es einen COVID-19-Krimi geben wird, verrät sie Heinz Sichrovsky in der Sendung.

