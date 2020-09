Lidl Österreich: Lehrlingsoffensive 2021 mit Top-Gehalt

1.000 Euro im ersten Lehrjahr – Bestes Lehrlingsgehalt im LEH

Salzburg (OTS) - Mehr Lehrlinge trotz Coronakrise – und mehr Gehalt: Für den Ausbildungsstart 2021 sucht Lidl Österreich 172 Lehrlinge – vom Einzelhandel übers Büro bis hin zur Betriebslogistik. Bewerbungen sind ab sofort über karriere.lidl.at möglich.

Trotz Coronakrise erhöht Lidl Österreich die Anzahl der Lehrstellen: 172 neue Jobs warten. Das ist ein starkes Zeichen für die Zukunft der Branche. Zur Auswahl stehen Ausbildungen zum/zur Einzelhandelskaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau und Betriebslogistikkaufmann/-frau. Auch die Lehrlingsentschädigung wird ab Herbst 2021 aufgestockt: Schon im ersten Jahr gibt’s 1.000 Euro für die Jugendlichen.



„Auch junge Menschen trifft die Corona-Krise. Lehrstellen sind vielerorts Mangelware. Darum setzen wir hier ein Zeichen und übernehmen Verantwortung für unsere Jugend. Mit über 170 Lehrstellen bieten wir heuer fast doppelt so viele neue Stellen an“, so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich. Und weiter: „Bei uns gibt‘s neben einer spannenden Ausbildung auch coole Prämien und erstklassige Out- und Indoor Events. So kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Obendrein warten schon im ersten Lehrjahr 1.000 Euro Lehrlingsentschädigung. Das ist einzigartig im österreichischen Lebensmittel-Einzelhandel!“



Attraktive Ausbildung, viele Extras und mehr für die Geldbörse

Die überdurchschnittliche Lehrlingsentschädigung ist aber nur eine der Besonderheiten der Ausbildung. Ab 2021 bekommen alle Lehrlinge bei Lidl Österreich schon im 1. Lehrjahr den „Lehrlingstausender“. Im 2. Lehrjahr warten dann 1.220 Euro und im dritten sogar 1.530 Euro. Auch bestehende Verträge werden angepasst. Neben der spannenden und so wichtigen Praxis gibt es auch intensive und lehrreiche Workshops: Die Seminare finden drei Mal pro Jahr statt. Dort lernen die Lehrlinge wichtige Zusatzqualifikationen für die fordernde Arbeit im Einzelhandel – wie z.B. Persönlichkeitsbildung, Selbstvertrauen und Teamgeist. Darüber hinaus warten Erfolgsprämien wie der Führerschein B für gute Leistungen, Team-Events und eine gemeinsame Lehrabschlussreise. Die Lehrlingsausbildung ist dann oft der erste Schritt auf der Karriere-Leiter – beispielsweise mit dem „Young-Leaders-Programm“ für angehende Führungskräfte. Auch Lehre mit Matura ist bei Lidl Österreich natürlich möglich.

Lehrlinge On Tour

Ein weiteres Highlight der Lehrlingsausbildung ist „Lehrlinge on Tour“. Das Team-Event findet einmal in der dreijährigen Lehrzeit statt. Dabei organisieren die Lehrlinge eine Woche lang selbstständig das komplette Tagesgeschäft in ausgewählten Filialen: von der Warenbestellung über die Personalplanung bis hin zum Kassaabschluss. Die nächste Auflage von „Lehrlinge on Tour“ startet im Sommer 2022.



Weitere Infos und die direkte Möglichkeit zur Bewerbung gibt’s auf karriere.lidl.at

Über Lidl Österreich

Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits über 5.000 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Müllendorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits sieben Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet. 2019 wurden wir von unseren Kunden zum fünften Mal zum „Händler des Jahres“ gewählt.

Unseren Kunden bieten wir ein vielfältiges Sortiment mit rund 2.000 verschiedenen Artikeln – über die Hälfte aller verkauften Lebensmittel kommen von österreichischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben echter Frische ein Angebot von jährlich rund 8.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten aus ganz Europa. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Strom haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-energie.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wir wollen unser Sortiment noch nachhaltiger gestalten und den Anteil österreichischer und regionaler Produkte weiter ausbauen. Wir setzen Ressourcen effizient ein, halten umweltschädliche Emissionen so niedrig wie möglich und reduzieren Abfälle. Mehr dazu auf www.aufdemwegnachmorgen.at

Rückfragen & Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Lidl Österreich

Hansjörg Peterleitner

Unternehmenskommunikation

Tel.: +43/(0)662/44 28 33 - 1310

E-Mail:presse @ lidl.at